Deadpool z własną drużyną w nowych Avengersach? Ryan Reynolds publikuje tajemniczą grafikę

Ulubieniec widzów może pojawić się w Avengers: Doomsday.

Po ogłoszeniu przez Marvela długiej listy obsady filmu Avengers: Doomsday uwagę fanów zwrócił brak wielu znanych postaci. Wśród nich zabrakło uwielbianego przez fanów Deadpoola, granego przez Ryana Reynoldsa. Choć studio zaznaczyło, że ujawniona lista nie jest pełnym zestawieniem obsady zarówno Avengers: Doomsday, jak i planowanego na 2027 rok filmu Avengers: Secret Wars, fani od razu zaczęli spekulować, kogo jeszcze zobaczą na ekranie. Teraz Reynolds dolał oliwy do ognia, publikując intrygujący post w mediach społecznościowych. Deadpool w Avengers: Doomsday? Ryan Reynolds publikuje sugestywną grafikę Na Instagramie aktor zamieścił grafikę z logo Avengersów, które zostało przekreślone symbolem anarchii. To samo logo mogliśmy zobaczyć już w Deadpool & Wolverine. Możliwe więc, że Wade Wilson nie tylko pojawi się w Avengers: Doomsday, ale również będzie liderem swojej własnej drużyny. Wczytywanie ramki mediów.

Biorąc pod uwagę moment publikacji, gdy część aktorów zdążyła już zdradzić, że pojawia się na planie Avengers: Doomsday, oraz oczywisty wybór grafiki, trudno wyobrazić sobie, że za tą sugestią nic się nie kryje.

Post Reynoldsa błyskawicznie zdobył popularność i od momentu publikacji zebrał już prawie 300 tysięcy polubień. W komentarzach fanów dominowała nadzieja, że Deadpool w końcu dołączy do Avengersów w nadchodzącej produkcji z 2026 roku. Warto jednak zaznaczyć, że Deadpool nie był jedynym brakującym bohaterem w ogłoszonej obsadzie. Nie pojawiły się na niej także tak znane nazwiska, jak Tom Holland (Spider-Man), Mark Ruffalo (Hulk), Hugh Jackman (Wolverine), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Brie Larson (Captain Marvel), Don Cheadle (War Machine) czy Jeremy Renner (Hawkeye). Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.