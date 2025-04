Marvel wybrał liderów nowych superbohaterskich grup. To oni zmierzą się z Doomem w nowych Avengersach

Prace na planie Avengers: Doomsday już się rozpoczęły, ale wciąż nie wiadomo, czy trwają jeszcze przygotowania, czy też kamery poszły już w ruch. Niedawno Anthony Mackie, odtwórca roli Kapitana Ameryki, przyznał w najnowszym wywiadzie, że żaden z superbohaterów nie jest bezpieczny i w piątej części serii każdy może zginąć. Według niedawnych doniesień jedną z postaci, której Marvel zorganizuje wielkie pożegnanie w nowych odsłonach Avengersów będzie Thor. Teraz ujawniono kolejne szczegóły nadchodzącego filmu, w tym informację, kto stanie na czele nowej grupy Avengersów, a także Thunderbolts.

Avengers: Doomsday – to oni przewodzą nowym superbohaterskim drużynom

Jak podał scooper MyTimeToShineHello liderem Avengersów będzie Sam Wilson. Nie ma tu żadnego zaskoczenia, gdyż już w Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to właśnie ten bohater został poproszony o stworzenie nowej drużyny. Z kolei Thunderbolts przewodzić będzie Yelena Belova. Tutaj możemy mówić o małej niespodziance, gdyż już wcześniej plotkowano, ze to nowa Czarna Wdowa będzie liderką tej drużyny, ale wydawało się, że najlepszym wyborem byłby Bucky Barnes. Nie wiadomo więc, jaką rolę odegra bohater grany przez Sebastiana Stana i do której grupy będzie ostatecznie należeć.