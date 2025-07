Marvel wybrał bohaterów, którzy są dla nich priorytetem przy kolejnych filmach. Ulubieniec fanów pominięty

Po premierze Fantastycznej Czwórki Marvel przygotowuje się do premiery swojego kolejnego serialu na Disney+, czyli Oczów Wakandy, które niedawno otrzymały zupełnie nowy zwiastun. Na kolejny kinowy film z MCU będziemy musieli poczekać rok, do premiery Spider-Mana 4, którego akcja ma rozgrywać się przed wydarzeniami z Avengers: Doomsday, które z kolei pojawi się na dużym ekranie dopiero pod koniec 2026 roku. Studio już teraz opracowuje plan na swoją trzecią sagę uniwersum, która rozpocznie się wraz z pierwszą produkcją, która pojawi się po Avengers: Secret Wars z 2027 roku. Marvel chce podejść do tego ostrożnie, dlatego zredefiniowało swoje podejście do produkcji filmów, dostosowując się do nowej rzeczywistości rynkowej. Po okresie rekordowych przychodów i globalnych premier przekraczających miliard dolarów, studio stawia na mniejsze budżety, młodsze talenty i ostrożniejsze planowanie. Powód? Zmieniające się warunki rynkowe, utrata rynku chińskiego, nasycenie ofertą Disney+ i brak supergwiazd, które były obecne w Avengers: Koniec gry.

Marvel skupia się na nowych X-Menach i Czarnej Panterze 3