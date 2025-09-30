Marvel wstrzymuje prace nad dwoma nowymi serialami. Ten bohater ma wyjątkowego pecha

Nie zadebiutował w drugiej sadze, to może uda się w trzeciej.

Dotychczasowy model sprawiał, że wielu widzów czuło niedosyt. Postacie takie jak Moon Knight czy She-Hulk debiutowały w serialach, a następnie nie pojawiały się ponownie na ekranie. Jedynie Kamala Khan, czyli Ms. Marvel, doczekała się przejścia do świata filmowego i pojawiła się w Marvels.

Marvel Television przechodzi istotne zmiany. Studio odchodzi od dawnej polityki nieustannego dostarczania treści na platformę Disney+, koncentrując się na bardziej przemyślanym planie wydawniczym. Nowe podejście zakłada, że filmowi bohaterowie pozostaną w kinowym uniwersum, natomiast na małym ekranie priorytetem ma być wprowadzanie mniej znanych postaci.

Rozwijaliśmy serię o Novie, pracowaliśmy nad Strange Academy. Tworzymy kilka tytułów, niektóre są przebudowywane, inne odkładane na później, aby powrócić do nich w odpowiednim czasie.

Winderbaum ujawnił również, że studio eksperymentowało z wieloma projektami, z których część wciąż czeka na swój moment:

W bardzo krótkim czasie uruchomiliśmy wiele seriali i myślę, że wiele z nich mogło doczekać się drugiego czy trzeciego sezonu. System jednak nie był tak zaprojektowany. Miał tworzyć miniserie i pozwalać postaciom przeskakiwać pomiędzy filmami a serialami.

Szef Marvel TV, Streaming i Animacji, Brad Winderbaum, w rozmowie z portalem Agents of Fandom przyznał, że wcześniejsze podejście miało swoje ograniczenia:

Prace nad serialem o Novie rozpoczęły się już kilka lat temu. Od tego czasu studio wielokrotnie zmieniało projekt swojej streamingowej produkcji. Ostatecznie produkcja wciąż nie nabrała kształtów i wiele wskazuje na to, że Nova jeszcze trochę poczeka na swój debiut w MCU.

Według producenta Marvel działa dziś jak klasyczne studio filmowe, selekcjonując projekty pod kątem jakości i potencjału:

Nie wszystko trafi do produkcji. Jesteśmy jak zwykłe studio, rozwijamy więcej projektów niż realizujemy i pokazujemy tylko to, co naszym zdaniem jest najlepsze i może utrzymać się przez wiele sezonów. Są też bohaterowie z aktorskiej strony, których chciałbym zbadać w przyszłych serialach. Mamy już pewne pomysły, które mam nadzieję będą ekscytujące, gdy dojdą do skutku.

Obecnie Daredevil: Odrodzenie jest jedyną produkcją streamingową Marvela zaplanowaną jako regularna seria. Niedawno potwierdzono, że powstanie nawet trzeci sezon tego serialu. Nie ma żadnych informacji o kontynuacji Ironheart, a projekty Wonder Man czy Vision Quest wciąż pozostają jako miniseriale.

Los bohaterów takich jak Moon Knight czy She-Hulk nie jest jednak przesądzony. Jennifer Walters ma powrócić w widowisku Avengers: Doomsday, natomiast historia Marca Spectora znajdzie swoją kontynuację w Midnight Sons. Co więcej, część postaci ze streamingowych produkcji ma odegrać ważne role w kolejnych filmach o Avengersach, w tym w nadchodzącym Secret Wars.