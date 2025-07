Marvel wstrzymał pracę nad dwoma oczekiwanymi serialami. Studio rozważa zmianę strategii

Scooper Daniel Richtman teraz poinformował, że Marvel Studios nadal zastanawia się, czy Nova i Strange Academy powinny powstać jako seriale, czy może jednak lepiej sprawdzą się jako pełnometrażowe filmy. Obecnie studio miało wstrzymać nad nimi pracę do czasu, aż nie określą na te tytuły odpowiedniego planu. Tym samym Nova może ostatecznie zadebiutować w MCU w swoim własnym filmie, a nie w serialu na Disney+ jak wcześniej to planowano.

Brad Winderbaum, szef działu streamingu, telewizji i animacji w Marvel Studios, wcześniej odniósł się do wstrzymania prac nad Novą:

Jak wiecie, mówiliśmy już o tym - rozwijamy więcej projektów, niż finalnie realizujemy. To klasyczny model telewizyjny, ale ponieważ jesteśmy Marvelem, wszystko, co robimy, znajduje się pod lupą. Nova to także jeden z moich ulubionych bohaterów. Czasami materiał może być świetny, ale moment na jego realizację po prostu nie jest odpowiedni. Kiedy decydujemy, co zieloną światło dostanie, niektóre projekty muszą zostać wstrzymane. To nie znaczy, że nigdy nie powstaną. Po prostu robimy tylko to, co według nas jest gotowe i może przetrwać więcej niż jeden sezon.