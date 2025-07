Ironheart jeszcze się nie zakończyła, a Marvel już promuje nowy serial. Pierwszy zwiastun trafił do sieci

Nowy serial animowany Marvel Animation zatytułowany Eyes of Wakanda to pełna akcji opowieść przygodowa, śledząca losy odważnych wojowników Wakandy na przestrzeni dziejów. W tej podróży dookoła świata bohaterowie podejmują się niebezpiecznych misji, by odzyskać artefakty z Wibranium z rąk wrogów Wakandy. To oni są Hatut Zaraze – i to jest ich historia – brzmi oficjalny opis serialu.