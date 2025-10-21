Marvel właśnie przywrócił jednego z najciekawszych wrogów Spider-Mana

Wieści ze świata komiksowego Spider-Mana. W najnowszym numerze Amazing Spider-Man #14 powraca Hobgoblin – jeden z najbardziej niedocenianych złoczyńców z komiksów o Człowieku-Pająku. Co ciekawe, choć to bardzo popularny antagonista w uniwersum Człowieka Pająka, to jeszcze nigdy nie został zaprezentowany w żadnym filmie.

Hobgoblin powrócił do świata Spider-Mana w nowym komiksie

Wyjątkowość sytuacji przybliża Comicbook.com. Ta seria pokazuje, jak świat radzi sobie z nieobecnością Petera Parkera. Norman Osborn, który jakiś czas temu próbował wcielić się w Spider-Mana, zostaje zaatakowany przez tajemniczego, sterowanego zdalnie robota przypominającego Spider-Slayera. Aby powstrzymać zagrożenie, musi ponownie założyć kostium superbohatera. W walce pomaga mu młody bohater o pseudonimie Kintsugi, a po zniszczeniu robota wychodzi na jaw, kto stał za atakiem. Okazuje się, że to Roderick Kingsley, czyli oryginalny Hobgoblin.