Marvel właśnie przywrócił jednego z najciekawszych wrogów Spider-Mana

Wieści ze świata komiksowego Spider-Mana. W najnowszym numerze Amazing Spider-Man #14 powraca Hobgoblin – jeden z najbardziej niedocenianych złoczyńców z komiksów o Człowieku-Pająku. Co ciekawe, choć to bardzo popularny antagonista w uniwersum Człowieka Pająka, to jeszcze nigdy nie został zaprezentowany w żadnym filmie.
Hobgoblin powrócił do świata Spider-Mana w nowym komiksie
Wyjątkowość sytuacji przybliża Comicbook.com. Ta seria pokazuje, jak świat radzi sobie z nieobecnością Petera Parkera. Norman Osborn, który jakiś czas temu próbował wcielić się w Spider-Mana, zostaje zaatakowany przez tajemniczego, sterowanego zdalnie robota przypominającego Spider-Slayera. Aby powstrzymać zagrożenie, musi ponownie założyć kostium superbohatera. W walce pomaga mu młody bohater o pseudonimie Kintsugi, a po zniszczeniu robota wychodzi na jaw, kto stał za atakiem. Okazuje się, że to Roderick Kingsley, czyli oryginalny Hobgoblin.
Postać ta zadebiutowała w latach 80. jako tajemniczy nowy wróg Spider-Mana. Przez długi czas fani zastanawiali się, kim naprawdę jest — początkowo podejrzewano Neda Leeds, przyjaciela Petera Parkera, jednak ostatecznie okazało się, że to Kingsley manipulował wszystkimi, by ukryć swoją tożsamość.
W ostatnich latach Hobgoblin pojawiał się sporadycznie, ale teraz Marvel daje mu nowe życie. Tym razem złoczyńca nie szuka walki z samym Spider-Manem — jego celem jest zemsta na Normanie Osbornie. Współpracuje z tajemniczą grupą eksperymentującą z technologią bojową i wydaje się gotów odzyskać dawną pozycję wśród wrogów Pająka.
Dla fanów klasycznych historii o Spider-Manie to powrót w wielkim stylu. Hobgoblin zawsze był jedną z najbardziej intrygujących postaci w mitologii Marvela — i wygląda na to, że wreszcie dostanie drugą szansę, by to udowodnić. Jednocześnie pojawia się pytanie – czy postać w końcu zadebiutuje w filmie? Trwają prace nad czwartą odsłoną przygód Człowieka Pająka i wydaje się, że nie ma już w filmie miejsca na kolejnego antagonistę.
