Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel właśnie przywrócił jednego z najciekawszych wrogów Spider-Mana

Jakub Piwoński
2025/10/21 09:10
0
0

Fani komiksu doskonale znają tego złoczyńcę.

Wieści ze świata komiksowego Spider-Mana. W najnowszym numerze Amazing Spider-Man #14 powraca Hobgoblin – jeden z najbardziej niedocenianych złoczyńców z komiksów o Człowieku-Pająku. Co ciekawe, choć to bardzo popularny antagonista w uniwersum Człowieka Pająka, to jeszcze nigdy nie został zaprezentowany w żadnym filmie.

Hobgoblin
Hobgoblin

Hobgoblin powrócił do świata Spider-Mana w nowym komiksie

Wyjątkowość sytuacji przybliża Comicbook.com. Ta seria pokazuje, jak świat radzi sobie z nieobecnością Petera Parkera. Norman Osborn, który jakiś czas temu próbował wcielić się w Spider-Mana, zostaje zaatakowany przez tajemniczego, sterowanego zdalnie robota przypominającego Spider-Slayera. Aby powstrzymać zagrożenie, musi ponownie założyć kostium superbohatera. W walce pomaga mu młody bohater o pseudonimie Kintsugi, a po zniszczeniu robota wychodzi na jaw, kto stał za atakiem. Okazuje się, że to Roderick Kingsley, czyli oryginalny Hobgoblin.

Postać ta zadebiutowała w latach 80. jako tajemniczy nowy wróg Spider-Mana. Przez długi czas fani zastanawiali się, kim naprawdę jest — początkowo podejrzewano Neda Leeds, przyjaciela Petera Parkera, jednak ostatecznie okazało się, że to Kingsley manipulował wszystkimi, by ukryć swoją tożsamość.

GramTV przedstawia:

W ostatnich latach Hobgoblin pojawiał się sporadycznie, ale teraz Marvel daje mu nowe życie. Tym razem złoczyńca nie szuka walki z samym Spider-Manem — jego celem jest zemsta na Normanie Osbornie. Współpracuje z tajemniczą grupą eksperymentującą z technologią bojową i wydaje się gotów odzyskać dawną pozycję wśród wrogów Pająka.

Dla fanów klasycznych historii o Spider-Manie to powrót w wielkim stylu. Hobgoblin zawsze był jedną z najbardziej intrygujących postaci w mitologii Marvela — i wygląda na to, że wreszcie dostanie drugą szansę, by to udowodnić. Jednocześnie pojawia się pytanie – czy postać w końcu zadebiutuje w filmie? Trwają prace nad czwartą odsłoną przygód Człowieka Pająka i wydaje się, że nie ma już w filmie miejsca na kolejnego antagonistę.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/marvel-just-brought-back-spider-mans-most-underrated-villain/

Tagi:

Popkultura
Marvel
Spider-Man
komiks
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112