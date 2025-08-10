Która faza MCU zarobiła najwięcej? Grafika pokazuje skalę problemów Marvela

MCU – zarobki poszczególnych faz uniwersum. Która przyniosła najwięcej?
Wyniki wyraźnie wskazują, że największym sukcesem finansowym była Faza 3, która przyniosła imponujące 13,52 miliarda dolarów wpływów z 11 filmów. To właśnie w tym okresie na ekrany trafiły takie rekordowe produkcje jak Avengers: Wojna bez granic, Czarna Pantera, Kapitan Marvel, czy wreszcie Avengers: Koniec gry, które przyciągnęły do kin setki milionów widzów na całym świecie i pobiły liczne rekordy sprzedaży biletów.
Nieoczekiwanie na drugim miejscu znalazła się Faza 4, obejmująca 7 filmów, które razem zarobiły 5,71 miliarda dolarów. Mimo że etap ten przyniósł głośne premiery, takie jak Spider-Man: Bez drogi do domu, który zarobił aż 1,921 miliarda dolarów, czy Doktor Strange w multiwersum obłędu, nie udało mu się zbliżyć do historycznego wyniku poprzedniej fazy.
Niewiele mniej zarobiła Faza 2, która z 6 filmów wygenerowała 5,27 miliarda dolarów przychodów. To w tej części MCU pojawiły się m.in. Strażnicy Galaktyki oraz Avengers: Czas Ultrona, które umocniły pozycję marki jako dominującej siły w kinie rozrywkowym.
Faza 1, od której wszystko się zaczęło, przyniosła 3,81 miliarda dolarów z 6 produkcji, w tym Iron Mana, Thora, Kapitana Amerykę i pierwszych Avengersów, którzy otworzyli drogę do rozwoju gigantycznego uniwersum filmowego.
Najniższy wynik finansowy należy obecnie do zakończonej już Fazy 5. Wchodzących w jej skład 6 tytułów zarobiło łącznie 3,65 miliarda dolarów. Mimo obecności głośnych premier, takich jak Strażnicy Galaktyki 3 i przede wszystkim hitowy Deadpool & Wolverine, wpływy są zauważalnie mniejsze w porównaniu z poprzednimi fazami.
Z danych jasno wynika, że szczyt popularności MCU przypadł na Fazę 3. Kolejne etapy, mimo pojedynczych kasowych hitów, notują mniejsze łączne przychody, co może świadczyć o zmęczeniu widzów filmami superbohaterskimi.
Nadzieją dla Marvela jest jednak Faza 6. Rozpoczęła się wraz z nową Fantastyczną Czwórką, a w jej skład wejdzie również Spider-Man: Brand New Day, a także Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Marvel mocno liczy na wszystkie przyszłe produkcje, które bez problemu mogą zarobić ponad 1 miliard dolarów na całym świecie.
