Która faza MCU zarobiła najwięcej? Grafika pokazuje skalę problemów Marvela

Jak nietrudno zgadnąć najnowsza piąta faza nie jest tą, która przyniosła studiu największe przychody.

Marvel wciąż nie może przyciągnąć widzów do kin, czego dobitnym dowodem jest Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, która zaliczyła ogromny spadek wpływów w drugi weekend, tym samym przegrywając z Supermanem. Problemy studia dobitnie pokazuje najnowsza grafika przygotowana przez Culture Crave, która prezentuje, jak kształtowały się przychody z box office dla poszczególnych faz Marvel Cinematic Universe. MCU – zarobki poszczególnych faz uniwersum. Która przyniosła najwięcej? Wyniki wyraźnie wskazują, że największym sukcesem finansowym była Faza 3, która przyniosła imponujące 13,52 miliarda dolarów wpływów z 11 filmów. To właśnie w tym okresie na ekrany trafiły takie rekordowe produkcje jak Avengers: Wojna bez granic, Czarna Pantera, Kapitan Marvel, czy wreszcie Avengers: Koniec gry, które przyciągnęły do kin setki milionów widzów na całym świecie i pobiły liczne rekordy sprzedaży biletów.

Nieoczekiwanie na drugim miejscu znalazła się Faza 4, obejmująca 7 filmów, które razem zarobiły 5,71 miliarda dolarów. Mimo że etap ten przyniósł głośne premiery, takie jak Spider-Man: Bez drogi do domu, który zarobił aż 1,921 miliarda dolarów, czy Doktor Strange w multiwersum obłędu, nie udało mu się zbliżyć do historycznego wyniku poprzedniej fazy. Niewiele mniej zarobiła Faza 2, która z 6 filmów wygenerowała 5,27 miliarda dolarów przychodów. To w tej części MCU pojawiły się m.in. Strażnicy Galaktyki oraz Avengers: Czas Ultrona, które umocniły pozycję marki jako dominującej siły w kinie rozrywkowym.

GramTV przedstawia:

Faza 1, od której wszystko się zaczęło, przyniosła 3,81 miliarda dolarów z 6 produkcji, w tym Iron Mana, Thora, Kapitana Amerykę i pierwszych Avengersów, którzy otworzyli drogę do rozwoju gigantycznego uniwersum filmowego. Najniższy wynik finansowy należy obecnie do zakończonej już Fazy 5. Wchodzących w jej skład 6 tytułów zarobiło łącznie 3,65 miliarda dolarów. Mimo obecności głośnych premier, takich jak Strażnicy Galaktyki 3 i przede wszystkim hitowy Deadpool & Wolverine, wpływy są zauważalnie mniejsze w porównaniu z poprzednimi fazami. Wczytywanie ramki mediów. Foto: Culture Crave Z danych jasno wynika, że szczyt popularności MCU przypadł na Fazę 3. Kolejne etapy, mimo pojedynczych kasowych hitów, notują mniejsze łączne przychody, co może świadczyć o zmęczeniu widzów filmami superbohaterskimi. Nadzieją dla Marvela jest jednak Faza 6. Rozpoczęła się wraz z nową Fantastyczną Czwórką, a w jej skład wejdzie również Spider-Man: Brand New Day, a także Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Marvel mocno liczy na wszystkie przyszłe produkcje, które bez problemu mogą zarobić ponad 1 miliard dolarów na całym świecie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.