Marvel Snap z długo wyczekiwanym trybem!

Gracze pokochali Marvel Snap, a mobilna karcianka cieszy się ogromną popularnością. Dużo fanów czekało jednak na tryb rozgrywki pozwalający zmierzyć się z przyjaciółmi. Mamy dobre informacje, tryb Friendly Battle jest już dostępny!

Czas na powrót do Marvel Snap?

Szybki partie, które możemy rozgrywać w Marvel Snap z pewnością sprawdzą się podczas przyjacielskich potyczek. Wszystko czego potrzebujemy to kod zaproszenia, który generuje się automatycznie przed rozpoczęciem rozgrywki.



Warto zaznaczyć, że rozgrywka w trybie Friendly Battle opiera się na nieco innych zasadach. Każdy z graczy rozpoczyna zabawę z 10 punktami życia na koncie. Potencjalna porażka skutkuje utratą wspomnianych punktów o sumę, która zebrała się w ogólnej puli. Przypomnijmy, że maksymalnie podnieść możemy ją do 8 punktów. W przypadku tego trybu wystarczy, by wyłącznie jeden z graczy dokonał tytułowego SNAP.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel Snap zadebiutowało na rynku 18 października 2022 roku. Gra dostępna jest na urządzeniach mobilnych, działających w oparciu o systemy Android i iOS oraz PC w ramach usługi Early Access. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki, a jeśli chcecie zapoznać się z naszymi wrażeniami, to zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem.