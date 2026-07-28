Po Peterze Parkerze czas na Milesa Moralesa? Marvel ma plany na aktorskiego Spider-Mana

Trudno wyobrazić sobie Filmowe Uniwersum Marvela bez Spider-Mana. Człowiek Pająk to przecież jedna z ikon superbohaterstwa.

Warto jednak pamiętać, że przez lata Spidey dorobił się kilku różnych wcieleń. W tym tego najbardziej znanego, jakim jest Peter Parker.

Miles Morales trafi do MCU?

Niemniej poza nim, strzegącym w swoim czerwono-niebieskim kostiumie ulic Nowego Jorku, jest też Miles Morales. Ten narodził się w 2011 roku i jako Spider-Man również posiada pajęcze moce, aczkolwiek powietrzne akrobacje wyczynia w kostiumie czarno-czerwonym. Dotychczas Milesa oglądać mogliśmy głównie w ramach animowanego Spider-Verse, które w przyszłym roku doczeka się zwieńczenia w formie Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Co dalej? Niewykluczone, że i ten bohater doczeka się swoich momentów na dużym ekranie, ale już w aktorskiej formie.