Marvel Rivals wraca do korzeni. Twórcy zapowiedzieli ważną zmianę

Marvel Rivals obchodzi pierwszą rocznicę zamkniętych testów alfa. Z tej okazji twórcy zapowiedzieli powrót Karnetu Bojowego z Sezonu 0, który przez ograniczony czas będzie ponownie dostępny w ramach wydarzenia Galacta’s Gift.

Marvel Rivals – ponowna szansa na nagrody z Sezonu 0

Od 15 do 29 maja gracze Marvel Rivals mogą zdobywać XP, by odblokować unikalne przedmioty kosmetyczne, takie jak plakietki, spreje, Chrono Shield Cards oraz Coin pozwalający wybrać jeden debiutancki strój spośród 33 bohaterów z Sezonu 0. W tym czasie będzie można kupić Karnet Bojowy Sezonu 0 za 590 Lattice (ok. 6,99 USD), jednak wszystkie nagrody wymagają zakupu wersji Luxury – darmowe nagrody nie są przewidziane.