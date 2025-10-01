Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel Rivals wprowadzi wyczekiwaną funkcję wraz z Sezonem 5. Gracze zachwyceni

Mikołaj Berlik
2025/10/01 11:00
0
0

O tą zmianę fani prosili od samej premiery.

Twórcy Marvel Rivals ogłosili, że jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji trafi do gry w Sezonie 5. Chodzi o cross-progression, które pozwoli graczom kontynuować rozgrywkę i przenosić postępy niezależnie od platformy.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals – cross-progression w drodze

Informacja została ujawniona w materiale Developer Vision opublikowanym na YouTube. Dyrektor kreatywny Guangguang potwierdził, że cross-progression pojawi się w piątym sezonie. Nieliczni gracze otrzymają jednak możliwość wcześniejszego przetestowania opcji w tzw. Sezonie 4.5. Dzięki temu część społeczności sprawdzi nową funkcję jeszcze przed oficjalnym debiutem.

Aby korzystać z cross-progression, konieczne będzie połączenie kont – np. PlayStation Plus czy Steam – z profilem w grze. Choć rankingi i pozycje na tablicach wyników będą różne w zależności od platformy, to postępy w samej rozgrywce zostaną zachowane.

GramTV przedstawia:

Marvel Rivals obecnie znajduje się w trakcie czwartego sezonu zatytułowanego „The Heart of the Dragon”, w którym do obsady dołączyli Angela i Daredevil. Pojawiła się także nowa mapa i tryby rozgrywki. Od premiery w grudniu 2024 roku gracze wielokrotnie prosili o wprowadzenie cross-progression, a deweloperzy potwierdzili, że słuchają opinii społeczności. Debiut funkcji w Sezonie 5 ma nastąpić jeszcze w tym roku. Niedawno dowiedzieliśmy się o planowanej premierze gry na PlayStation 4.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-rivals-cross-progression-season-5/

Tagi:

News
PC
zapowiedź
Marvel
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Marvel Rivals
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112