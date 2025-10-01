Marvel Rivals wprowadzi wyczekiwaną funkcję wraz z Sezonem 5. Gracze zachwyceni

Twórcy Marvel Rivals ogłosili, że jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji trafi do gry w Sezonie 5. Chodzi o cross-progression, które pozwoli graczom kontynuować rozgrywkę i przenosić postępy niezależnie od platformy.

Marvel Rivals – cross-progression w drodze

Informacja została ujawniona w materiale Developer Vision opublikowanym na YouTube. Dyrektor kreatywny Guangguang potwierdził, że cross-progression pojawi się w piątym sezonie. Nieliczni gracze otrzymają jednak możliwość wcześniejszego przetestowania opcji w tzw. Sezonie 4.5. Dzięki temu część społeczności sprawdzi nową funkcję jeszcze przed oficjalnym debiutem.