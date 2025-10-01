Marvel Rivals wprowadzi wyczekiwaną funkcję wraz z Sezonem 5. Gracze zachwyceni

Twórcy Marvel Rivals ogłosili, że jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji trafi do gry w Sezonie 5. Chodzi o cross-progression, które pozwoli graczom kontynuować rozgrywkę i przenosić postępy niezależnie od platformy.
Marvel Rivals – cross-progression w drodze
Informacja została ujawniona w materiale Developer Vision opublikowanym na YouTube. Dyrektor kreatywny Guangguang potwierdził, że cross-progression pojawi się w piątym sezonie. Nieliczni gracze otrzymają jednak możliwość wcześniejszego przetestowania opcji w tzw. Sezonie 4.5. Dzięki temu część społeczności sprawdzi nową funkcję jeszcze przed oficjalnym debiutem.
Aby korzystać z cross-progression, konieczne będzie połączenie kont – np. PlayStation Plus czy Steam – z profilem w grze. Choć rankingi i pozycje na tablicach wyników będą różne w zależności od platformy, to postępy w samej rozgrywce zostaną zachowane.
GramTV przedstawia:
Marvel Rivals obecnie znajduje się w trakcie czwartego sezonu zatytułowanego „The Heart of the Dragon”, w którym do obsady dołączyli Angela i Daredevil. Pojawiła się także nowa mapa i tryby rozgrywki. Od premiery w grudniu 2024 roku gracze wielokrotnie prosili o wprowadzenie cross-progression, a deweloperzy potwierdzili, że słuchają opinii społeczności. Debiut funkcji w Sezonie 5 ma nastąpić jeszcze w tym roku. Niedawno dowiedzieliśmy się o planowanej premierze gry na PlayStation 4.
