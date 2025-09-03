Marvel Rivals zadebiutuje na PlayStation 4. Premiera gry nastąpi wraz ze startem czwartego sezonu

Posiadacze starszej konsoli PlayStation 4 w końcu będą mogli zagrać w popularnego sieciowego Hero Shootera, jakim jest Marvel Rivals.
NetEase Games ogłosiło, że czwarty sezon strzelanki drużynowej Marvel Rivals, zatytułowany “The Heart of the Dragon”, wystartuje 12 września. Wraz z nim gra po raz pierwszy trafi na PlayStation 4, znacząco rozszerzając dostępność tytułu.
Sezon 4 i debiut Marvel Rivals na PlayStation 4
Zbliżający się wielkimi krokami Sezon 4 wprowadzi do gry dwóch nowych bohaterów. Pierwszym z nich będzie Daredevil (w tej wersji pod maską kryje się Dijang), natomiast drugą postacią będzie Angela, czyli siostra Thora. Wraz z nowymi postaciami pojawi się także nowa lokacja oraz kolejny wątek z intrygami Doctora Dooma, który tym razem próbuje wykraść “Chronal Chi” Shou-Lao, a powstrzymać go może jedynie Immortal Iron Fist.
Fabuła nowego sezonu jest kontynuacją wydarzeń z Sezonu 3, w którym bohaterowie pokonali Knulla. Hela, będąca jego sojuszniczką oraz Królowa w Czerni, zostały uwięzione w Sercu Niebios. Podczas gdy Dijang szuka odkupienia, Angela domaga się opieki nad Helą, co prowadzi do konfliktu między bohaterami.
Na razie role Daredevila i Angeli w rozgrywce nie zostały oficjalnie potwierdzone. Według przecieków Daredevil ma pełnić rolę Duelisty. Niestety zapowiadane wcześniej pojawienie się Deadpoola, zostanie przesunięte na późniejszy termin.
GramTV przedstawia:
Wielu graczy może się jednak cieszyć z premiery Sezonu 4 z zupełnie innego powodu. Wraz z aktualizacją, gra Marvel Rivals trafi na konsolę poprzedniej generacji, którą jest PlayStation 4. Do tej pory, produkcja NetEase była dostępna jedynie na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
Z okazji nadchodzącej premiery czwartego sezonu, twórcy Marvel Rivals przygotowali krótki zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!