Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel Rivals zadebiutuje na PlayStation 4. Premiera gry nastąpi wraz ze startem czwartego sezonu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/03 20:20
0
0

Posiadacze starszej konsoli PlayStation 4 w końcu będą mogli zagrać w popularnego sieciowego Hero Shootera, jakim jest Marvel Rivals.

NetEase Games ogłosiło, że czwarty sezon strzelanki drużynowej Marvel Rivals, zatytułowany “The Heart of the Dragon”, wystartuje 12 września. Wraz z nim gra po raz pierwszy trafi na PlayStation 4, znacząco rozszerzając dostępność tytułu.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Sezon 4 i debiut Marvel Rivals na PlayStation 4

Zbliżający się wielkimi krokami Sezon 4 wprowadzi do gry dwóch nowych bohaterów. Pierwszym z nich będzie Daredevil (w tej wersji pod maską kryje się Dijang), natomiast drugą postacią będzie Angela, czyli siostra Thora. Wraz z nowymi postaciami pojawi się także nowa lokacja oraz kolejny wątek z intrygami Doctora Dooma, który tym razem próbuje wykraść “Chronal Chi” Shou-Lao, a powstrzymać go może jedynie Immortal Iron Fist.

Fabuła nowego sezonu jest kontynuacją wydarzeń z Sezonu 3, w którym bohaterowie pokonali Knulla. Hela, będąca jego sojuszniczką oraz Królowa w Czerni, zostały uwięzione w Sercu Niebios. Podczas gdy Dijang szuka odkupienia, Angela domaga się opieki nad Helą, co prowadzi do konfliktu między bohaterami.

Na razie role Daredevila i Angeli w rozgrywce nie zostały oficjalnie potwierdzone. Według przecieków Daredevil ma pełnić rolę Duelisty. Niestety zapowiadane wcześniej pojawienie się Deadpoola, zostanie przesunięte na późniejszy termin.

GramTV przedstawia:

Wielu graczy może się jednak cieszyć z premiery Sezonu 4 z zupełnie innego powodu. Wraz z aktualizacją, gra Marvel Rivals trafi na konsolę poprzedniej generacji, którą jest PlayStation 4. Do tej pory, produkcja NetEase była dostępna jedynie na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Z okazji nadchodzącej premiery czwartego sezonu, twórcy Marvel Rivals przygotowali krótki zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej:

Źródło:https://gamingbolt.com/marvel-rivals-is-coming-to-ps4-on-september-12th-with-season-4s-launch

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
PS4
PlayStation 4
gra akcji
strzelanka
Marvel
science fiction
fantasy
PlayStation 5
NetEase
superbohaterowie
sezony
NetEase Games
Marvel Rivals
Hero shooter
sezon 4
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112