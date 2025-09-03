Marvel Rivals zadebiutuje na PlayStation 4. Premiera gry nastąpi wraz ze startem czwartego sezonu

Posiadacze starszej konsoli PlayStation 4 w końcu będą mogli zagrać w popularnego sieciowego Hero Shootera, jakim jest Marvel Rivals.

Zbliżający się wielkimi krokami Sezon 4 wprowadzi do gry dwóch nowych bohaterów. Pierwszym z nich będzie Daredevil (w tej wersji pod maską kryje się Dijang), natomiast drugą postacią będzie Angela, czyli siostra Thora. Wraz z nowymi postaciami pojawi się także nowa lokacja oraz kolejny wątek z intrygami Doctora Dooma, który tym razem próbuje wykraść “Chronal Chi” Shou-Lao, a powstrzymać go może jedynie Immortal Iron Fist.

NetEase Games ogłosiło, że czwarty sezon strzelanki drużynowej Marvel Rivals, zatytułowany “The Heart of the Dragon”, wystartuje 12 września. Wraz z nim gra po raz pierwszy trafi na PlayStation 4, znacząco rozszerzając dostępność tytułu.

Fabuła nowego sezonu jest kontynuacją wydarzeń z Sezonu 3, w którym bohaterowie pokonali Knulla. Hela, będąca jego sojuszniczką oraz Królowa w Czerni, zostały uwięzione w Sercu Niebios. Podczas gdy Dijang szuka odkupienia, Angela domaga się opieki nad Helą, co prowadzi do konfliktu między bohaterami.

Na razie role Daredevila i Angeli w rozgrywce nie zostały oficjalnie potwierdzone. Według przecieków Daredevil ma pełnić rolę Duelisty. Niestety zapowiadane wcześniej pojawienie się Deadpoola, zostanie przesunięte na późniejszy termin.