Marvel Rivals trafi na Nintendo Switch 2. NetEase miało prowadzić rozmowy z Nintendo

Jesteśmy już w kontakcie z Nintendo i pracujemy nad kilkoma zestawami deweloperskimi. Jeśli tylko okaże się, że możemy zapewnić świetną wydajność naszej gry na Nintendo Switch 2, to będziemy na to otwarci. Powodem, dla którego nie wypuściliśmy jej na Switcha, była pierwsza generacja tego urządzenia, która nie mogła zapewnić świetnych wrażeń z rozgrywki. Jeśli więc udałoby się osiągnąć ten cel, jesteśmy na to otwarci.