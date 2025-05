Marvel resetuje Kapitana Amerykę - powrót Steve’a Rogersa uświetnia klasyczny kostium

Marvel przygotowuje grunt pod wielki powrót Steve’a Rogersa w serii Captain America autorstwa Chipa Zdarsky’ego i Valerio Schitiego. Komiks na rynku zagranicznym zadebiutuje już 2 lipca, a wydawnictwo z tej okazji zaprezentowało spory zestaw wariantów okładek. Ma to być nowe spojrzenie na kultowego bohatera – w tym jego odświeżony kostium. Całości jednak nadano klasyczny wymiar.

Kapitan Ameryka w nowej/starej odsłonie

Captain America #1 rozpocznie nową erę dla postaci Steve’a Rogersa, cofając się do jego pierwszych dni po wybudzeniu z zamrożenia, zanim jeszcze dołączył do Avengers. Ta retrospektywna opowieść – powiązana z Doktorem Doomem – ma rzucić nowe światło na dziedzictwo Kapitana Ameryki i zapoczątkować historię, która z czasem przeniesie się do współczesności.