Fani nie kupili tej wersji kultowego superbohatera Marvela. Film jest już dostępny na Disney+

Od dziś, czyli od 28 maja, na platformie Disney+ dostępny jest film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. To czwarta odsłona serii o legendarnym superbohaterze, w którego tym razem wciela się Anthony Mackie. Choć produkcja nie zachwyciła krytyków i zanotowała słaby wynik w kinach, teraz ma szansę na rehabilitację w domowym zaciszu.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – już na Disney+

Film zadebiutował w kinach 14 lutego 2025 roku, osiągając w USA przychód 88,5 mln dolarów w pierwszy weekend, co było wtedy najlepszym wynikiem roku, ale jednym z najsłabszych otwarć w historii MCU. Globalnie produkcja zarobiła 192,4 mln dolarów, co plasuje ją poniżej oczekiwań dla tego typu blockbusterów. Dodatkowo, w drugim tygodniu wyświetlania w USA zanotowano spadek wpływów o 68%, co jest trzecim najgorszym wynikiem w historii Marvel Cinematic Universe. Warto dodać, że budżet filmu wynosił 180 mln dolarów.