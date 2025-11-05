Marvel potwierdza dalszą współpracę z Insomniac Games. Wolverine to nie koniec

Marvel i Insomniac Games będą dalej współpracowali i na nadchodzącym Wolverine się nie skończy
Szef Marvel Games zapowiedział, że nadchodzące Marvel’s Wolverine nie będzie ostatnim tytułem opracowanym wspólnie z Insomniac Games. Studio, które stworzyło uwielbianą trylogię o Spider-Manie na PlayStation, ma pozostać jednym z kluczowych partnerów Marvela na długie lata.
Insomniac stworzy jeszcze wiele gier dla Marvela
Insomniac pracuje obecnie nad swoją czwartą grą osadzoną w uniwersum superbohaterów. Po Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oraz Marvel’s Spider-Man 2, przyszła pora na inną kultową postać jaką jest Wolverine. Gra ma zadebiutować jesienią 2026 roku, jednak dotąd nie było jasne, co studio planuje po premierze przygód Logana. W rozmowie z serwisem Game Informer, dyrektor generalny Marvel Games, Haluk Mentes, dał wyraźnie do zrozumienia, że współpraca pomiędzy Marvelem, a Insomniac Games będzie kontynuowana także po tym projekcie:
Kiedy kończymy wspólny projekt, partner staje się częścią rodziny Marvela. Wolverine z naszymi przyjaciółmi z Insomniac Games jest najlepszym przykładem tej filozofii. Pracujemy razem od ponad dekady i wypracowaliśmy wspólny język, kulturę i wartości. Jesteśmy dumni, że będziemy współpracować przez wiele kolejnych lat.
Mentes podkreślił, że Marvel traktuje swoje marki jako dziedzictwo przekazywane kolejnym pokoleniom twórców. Firma chce, aby jej uniwersum było stale rozwijane przez nowych artystów i studia, które rozumieją ducha materiału źródłowego:
Marvel to prawie 90 lat kreatywnej historii, ale pozostaje świeży, ponieważ każde pokolenie twórców dorastało z tymi historiami i później dodawało coś od siebie. Teraz my niesiemy tę pochodnię i mamy obowiązek dostarczać doświadczenia, które będą inspirować przyszłych twórców i graczy.
Wcześniej w tym roku pojawiły się nieoficjalne informacje, że po WolverineInsomniac miałoby pracować nad samodzielną grą poświęconą Venomowi. Źródłem spekulacji była rozbudowana sekwencja grywalna Venomem w Spider-Man 2, która pokazała zupełnie nowe możliwości ruchu i walki postaci. Sam Insomniac stwierdził wtedy, że “wsłucha się w głos fanów” w sprawie ewentualnych spin-offów. Choć Marvel i Insomniac nie potwierdzili jeszcze oficjalnie kolejnego projektu, wypowiedź Mentesa jasno daje do zrozumienia, że z tej współpracy powstanie jeszcze niejedna gra.
