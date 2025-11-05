Marvel potwierdza dalszą współpracę z Insomniac Games. Wolverine to nie koniec

Marvel i Insomniac Games będą dalej współpracowali i na nadchodzącym Wolverine się nie skończy

Szef Marvel Games zapowiedział, że nadchodzące Marvel’s Wolverine nie będzie ostatnim tytułem opracowanym wspólnie z Insomniac Games. Studio, które stworzyło uwielbianą trylogię o Spider-Manie na PlayStation, ma pozostać jednym z kluczowych partnerów Marvela na długie lata.

Insomniac stworzy jeszcze wiele gier dla Marvela

Insomniac pracuje obecnie nad swoją czwartą grą osadzoną w uniwersum superbohaterów. Po Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oraz Marvel’s Spider-Man 2, przyszła pora na inną kultową postać jaką jest Wolverine. Gra ma zadebiutować jesienią 2026 roku, jednak dotąd nie było jasne, co studio planuje po premierze przygód Logana. W rozmowie z serwisem Game Informer, dyrektor generalny Marvel Games, Haluk Mentes, dał wyraźnie do zrozumienia, że współpraca pomiędzy Marvelem, a Insomniac Games będzie kontynuowana także po tym projekcie: