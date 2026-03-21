Marvel opóźnia swój film i zmienia daty premier. W 2028 roku otrzymamy tylko jedną kinową produkcję z MCU

Studio przedstawiło nowy kalendarz premier na najbliższe lata.
Marvel Studios ponownie zamieszało w swoim harmonogramie premier. Firma ogłosiła nowe daty dla trzech niezapowiedzianych jeszcze produkcji, jednocześnie przesuwając jeden z wcześniej planowanych filmów. Choć szczegóły projektów pozostają tajemnicą, ruchy te jasno pokazują, że Marvel szykuje kolejną dużą fazę rozwoju swojego kinowego uniwersum.
Marvel Studios zmienia kalendarz premier, opóźniając jeden film z 2028 roku
Według najnowszych informacji, dwa zupełnie nowe filmy trafią do kin w 2029 roku. Premiery zaplanowano na 4 maja oraz 13 lipca 2029 roku. To daty, które Marvel często rezerwuje dla swoich największych produkcji, co może sugerować projekty o dużej skali i znaczeniu dla całego MCU. Jednocześnie jeden z filmów, który pierwotnie miał zadebiutować 18 lutego 2028 roku, został przesunięty na 28 lipca 2028 roku.
Na ten moment nie wiadomo, czym dokładnie będą nowe produkcje. Wśród spekulacji pojawiają się kolejne odsłony znanych marek, takich jak Czarna Pantera, rozwijany od lat projekt Armor Wars czy nowi X-Meni. Marvel nie zdradza jednak żadnych konkretów, utrzymując fanów w niepewności.
Marvel rozwija również swoje seriale. Już wkrótce zadebiutuje drugi sezon Daredevil: Odrodzenie, a na horyzoncie widać kolejne produkcje, w tym nowy sezon animowanego X-Men’ 97 oraz tajemniczy projekt VisionQuest. Wszystko wskazuje na to, że studio nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozbudowuje swoje uniwersum zarówno w kinie, jak i na platformach streamingowych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!