Marvel opóźnia swój film i zmienia daty premier. W 2028 roku otrzymamy tylko jedną kinową produkcję z MCU

Marvel Studios ponownie zamieszało w swoim harmonogramie premier. Firma ogłosiła nowe daty dla trzech niezapowiedzianych jeszcze produkcji, jednocześnie przesuwając jeden z wcześniej planowanych filmów. Choć szczegóły projektów pozostają tajemnicą, ruchy te jasno pokazują, że Marvel szykuje kolejną dużą fazę rozwoju swojego kinowego uniwersum.

Marvel Studios zmienia kalendarz premier, opóźniając jeden film z 2028 roku

Według najnowszych informacji, dwa zupełnie nowe filmy trafią do kin w 2029 roku. Premiery zaplanowano na 4 maja oraz 13 lipca 2029 roku. To daty, które Marvel często rezerwuje dla swoich największych produkcji, co może sugerować projekty o dużej skali i znaczeniu dla całego MCU. Jednocześnie jeden z filmów, który pierwotnie miał zadebiutować 18 lutego 2028 roku, został przesunięty na 28 lipca 2028 roku.