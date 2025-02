Marvel naprawdę chciał znaleźć nowego Kanga. Teraz ten aktor chce zagrać innego złoczyńcę w MCU

Po pewnym czasie, kiedy ciągle widziałem to w mediach i na Twitterze, pomyślałem: „Chwila, czy to prawda? Czy naprawdę jestem rozważany do roli Kanga?”. Zadzwoniłem więc do mojego zespołu i zapytałem: „Czy prowadzicie jakieś rozmowy, o których nic nie wiem?” Odpowiedzieli: „Nie”.

Były wcześniej rozmowy o moim potencjalnym dołączeniu do uniwersum Marvelu, więc zorganizowaliśmy spotkanie z szefami studia, które rzeczywiście się odbyło. Otwarcie rozmawialiśmy o tym, jak wygląda sytuacja w Marvelu, i nawet o tych plotkach o Kangu.