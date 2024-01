Kto zastąpi Jonathana Majorsa w roli Kanga? Marvel ma mocnego kandydata

Marvel dopiero zbiera potencjalnych kandydatów, więc casting do nowego odtwórcy roli Kanga jest na bardzo wczesnym etapie. Nie wiadomo, czy Colman Domingo byłby zainteresowany przejęciem tej roli. Tym bardziej że wcześniej w tego złoczyńcę wcielał się inny aktor, co jest dodatkowym obciążeniem dla nowej gwiazdy, która byłaby porównywalna ze starą. Dodatkowo Domingo wybiera mniejsze, niezależne produkcje i byłaby to dla niego pierwsza tak duża franczyza.