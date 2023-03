Marvel idzie na wojnę ze spoilerami. Studio złożyło sprawę o wycieki na Reddicie

Uniwersum Marvela jest w kryzysie, co dostrzegł nawet prezes Disneya, Bob Iger. W niedawnym wywiadzie Iger stwierdził, że MCU nie potrzebuje trzech, czy czterech filmów opowiadających o tym samym bohaterze, co prawdopodobnie miało związek z chłodnym przyjęciem Ant-Mana i Osy: Kwantomanii, która nie najlepiej sobie radzi w kinach. Ale Marvel ma problem nie tylko z jakością swoich produkcji, ale również wyciekami informacji, spoilerami, a nawet cały scenariuszami. Z tego powodu firma w ubiegły piątek złożyła wniosek do federalnego sądu okręgowego w Kalifornii, zwracając się o wydanie wezwania sądowego w celu zmuszenia Reddita do zidentyfikowania osób lub grup odpowiedzialnych za wyciek dialogów z trzeciej części Ant-Mana na miesiąc przed premierą filmu.

Marvel wchodzi na drogę sądową z Redditem

Popularny subreddit r/MarvelStudiosSpoilers przez lata dostarczał fanom mnóstwa zakulisowych informacji dotyczących planów studia. Z niedawnego wycieku dowiedzieliśmy się, że szósta odsłona Avengers może zostać znacząco opóźniona, a film może urosnąć do takich rozmiarów, że zostanie podzielony na dwie części. I był to ostatni tak duży wyciek, gdyż przez pozew Marvela Reddit zdecydował się całkowicie wyłączyć tę sekcję, kasując wszystkie dotychczasowe posty. Subreddit ma wrócić, co ciekawe bez odpowiedzialnych za niego moderatorów, ale nie wiadomo kiedy i w jakiej formie.