Martwisz się, że ten aktor nie poradzi sobie z rolą Snape’a w nowym Harrym Potterze? Serial z 92% na Rotten Tomatoes rozwiewa wątpliwości

Paapy Essiedu zagra Snape’a i wiemy to już oficjalnie od pewnego czasu. Warto poznać także inne role aktora. Najwyraźniej, to nie jest przypadkowy angaż.

Fani Harry’ego Pottera dzielą się na dwa obozy: tych, którzy nie mogą się doczekać rebootu od HBO, i tych, którzy drżą na myśl o kimś innym niż Alan Rickman w roli Severusa Snape’a. Ale zanim wydasz werdykt na temat Paapy Essiedu, nowego odtwórcy tej roli, koniecznie sprawdź jeden tytuł, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Portal CBR przypomniał zapomnianą rolę tego aktora sprzed sześciu lat.

Essiedu będzie czarodziejem, a walczył z deepfake

The Capture (polski tytuł Obserwowani) to brytyjski thriller polityczny, który już w 2019 roku zyskał 92% świeżości na Rotten Tomatoes. W drugim sezonie Essiedu gra Isaaca Turnera – ambitnego ministra, który staje się celem ataku deepfake’ów i cybermanipulacji. Brzmi jak science fiction? A jednak to brutalnie aktualna opowieść o świecie, w którym nie można ufać nawet własnym oczom. Zwrócono uwagę, że Paapa w tej roli błyszczy, pokazując całą gamę emocji, od zimnej kalkulacji po autentyczne przerażenie.