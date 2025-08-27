Mark Wahlberg gra nieczysto w nowym filmie twórcy Predatora. Zobacz zwiastun

Shane Black, reżyser takich produkcji jak Nice Guys czy Predator, powraca po siedmioletniej przerwie. Ostatni film mocno nadszarpnął jego karierę – teraz reżyser ma szansę na rehabilitację. Jego najnowsze dzieło, Nieczysta gra, zadebiutuje na Prime Video 1 października. Produkcja doczekała się właśnie pierwszego zwiastuna.

Nieczysta gra – zobacz zwiastun

W głównej roli zobaczymy Marka Wahlberga, który wciela się w złodzieja Parkera – postać stworzoną przez Donalda E. Westlake’a. Parker otrzymuje szansę na wielki napad, podczas którego musi przechytrzyć południowoamerykańskiego dyktatora, nowojorską mafię i najbogatszego człowieka świata. U jego boku wystąpi Lakeith Stanfield jako Grofield, oszust i wspólnik bohatera.