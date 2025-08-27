Zaloguj się lub Zarejestruj

Mark Wahlberg gra nieczysto w nowym filmie twórcy Predatora. Zobacz zwiastun

Jakub Piwoński
2025/08/27 09:10
Shane Black wraca z niebytu.

Shane Black, reżyser takich produkcji jak Nice Guys czy Predator, powraca po siedmioletniej przerwie. Ostatni film mocno nadszarpnął jego karierę – teraz reżyser ma szansę na rehabilitację. Jego najnowsze dzieło, Nieczysta gra, zadebiutuje na Prime Video 1 października. Produkcja doczekała się właśnie pierwszego zwiastuna.

Play Dirty / Nieczysta gra
Play Dirty / Nieczysta gra

Nieczysta gra – zobacz zwiastun

W głównej roli zobaczymy Marka Wahlberga, który wciela się w złodzieja Parkera – postać stworzoną przez Donalda E. Westlake’a. Parker otrzymuje szansę na wielki napad, podczas którego musi przechytrzyć południowoamerykańskiego dyktatora, nowojorską mafię i najbogatszego człowieka świata. U jego boku wystąpi Lakeith Stanfield jako Grofield, oszust i wspólnik bohatera.

Obsadę uzupełniają m.in. Rosa Salazar, Dermot Mulroney, Tony Shalhoub, Keegan-Michael Key, Nat Wolff, Chukwudi Iwuji oraz Thomas Jane. Zdjęcia do filmu kręcone były w Australii, w Sydney i w USA, w Nowym Jorku.

GramTV przedstawia:

Shane Black, znany jako scenarzysta Zabójczej broni i reżyser takich hitów jak Kiss Kiss Bang Bang czy Nice Guys, ostatni raz stanął za kamerą przy Predatorze z 2018 roku, który okazał się finansową klapą. Nieczysta gra ma być jego wielkim powrotem do kina sensacyjnego w pulpowym stylu. Z kolei Mark Wahlberg miał okazję wystąpić w tym roku w filmie Mela Gibsona 3000 metrów nad ziemią.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/26/ojh1pg7irh5szbkn0s7vqdgge78d5o

Tagi:

Popkultura
Amazon
Amazon Prime Video
Shane Black
Play Dirty
Nieczysta gra
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


