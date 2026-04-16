James Cameron popiera fuzję Warner Bros. i Paramount. Przy okazji ponownie uderza w Netflix

Planowana fuzja Warner Bros. i Paramount Pictures budzi ogromne emocje w Hollywood.Już ponad 2000 osób z branży podpisało list otwarty sprzeciwiający się tej transakcji. Tymczasem James Cameron, twórca serii Avatar i Terminator, pozostaje niewzruszony. Reżyser otwarcie przyznał, że popiera połączenie studiów i nie widzi w nim nic niepokojącego.
Kluczową postacią w tej układance ma być David Ellison, obecny szef Paramount. Cameron nie szczędzi mu pochwał, podkreślając jego miłość do kina i „oldschoolowe” podejście do produkcji. Według niego Ellison to właściwa osoba do kierowania dużym studiem — nawet jeśli miałby zarządzać dwoma jednocześnie. Reżyser współpracował z nim wcześniej przy filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie.
Znam Davida całkiem dobrze. I wiem, że naprawdę zależy mu na filmach. To urodzony gawędziarz, który myśli jak producenci starej szkoły — tacy przedsiębiorczy twórcy kochający opowiadanie historii i widowiskowe spektakle. To właściwy człowiek do kierowania dużym studiem, a teraz wygląda na to, że będzie miał pod swoją pieczą dwa — i w ogóle mi to nie przeszkadza.
Przy okazji Cameron ponownie uderzył w Netflix i jego strategię kinową. Skrytykował praktykę krótkich premier mających jedynie zapewnić kwalifikację do Oscarów, nazywając ją „przynętą dla naiwnych”. Jego zdaniem kino powinno powstawać z myślą o dużym ekranie, a nie pod nagrody.
To przynęta dla naiwnych. Wypuścimy film na tydzień albo dziesięć dni, żeby zakwalifikować się do Oscarów. Uważam, że to do cna zepsute. Film powinien powstawać z myślą o kinie, a Oscary nic dla mnie nie znaczą, jeśli nie dotyczą dystrybucji kinowej.
Sprzeciw wobec fuzji jest jednak szeroki. Pod listem podpisali się m.in. Mark Ruffalo, Javier Bardem, Joaquin Phoenix czy Denis Villeneuve. Twórcy obawiają się, że konsolidacja ograniczy konkurencję i osłabi pozycję negocjacyjną branży, a także doprowadzi do cięć i kasowania projektów. Mimo protestów wiele wskazuje na to, że kierownictwo Warner Bros. Discovery z David Zaslav na czele nie zamierza się wycofać. Na stole leżą ogromne pieniądze, a głosy sprzeciwu — choć liczne — mogą nie wystarczyć, by zatrzymać fuzję.