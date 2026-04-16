James Cameron popiera fuzję Warner Bros. i Paramount. Przy okazji ponownie uderza w Netflix

Twórca Avatara ignoruje sprzeciw branży i chwali Davida Ellisona. Ponad 2000 podpisów pod listem otwartym może nie mieć znaczenia.

Planowana fuzja Warner Bros. i Paramount Pictures budzi ogromne emocje w Hollywood. Już ponad 2000 osób z branży podpisało list otwarty sprzeciwiający się tej transakcji. Tymczasem James Cameron, twórca serii Avatar i Terminator, pozostaje niewzruszony. Reżyser otwarcie przyznał, że popiera połączenie studiów i nie widzi w nim nic niepokojącego.

James Cameron popiera fuzję Warner Bros. z Paramount

Kluczową postacią w tej układance ma być David Ellison, obecny szef Paramount. Cameron nie szczędzi mu pochwał, podkreślając jego miłość do kina i „oldschoolowe” podejście do produkcji. Według niego Ellison to właściwa osoba do kierowania dużym studiem — nawet jeśli miałby zarządzać dwoma jednocześnie. Reżyser współpracował z nim wcześniej przy filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie.