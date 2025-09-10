Zaloguj się lub Zarejestruj

Mark Ruffalo, Hulk z MCU, zagra w filmie inspirowanym historią Jana Pawła II

Jakub Piwoński
2025/09/10 15:10
Aktor wybrał ciekawy projekt jako swój następny.

To spora niespodzianka. Mark Ruffalo, znany fanom Marvela przede wszystkim jako Hulk, zdradził w rozmowie z magazynem Flaunt, że już wkrótce rozpocznie współpracę z francuskim reżyserem Bertrandem Bonello. Choć aktor nie ujawnił szczegółów projektu, amerykańskie media spekulują, że chodzi o film Santo Subito, który uzyskał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

Mark Ruffalo zagra w filmie inspirowanym historią Jana Pawła II

Santo Subito ma być opowieścią o współczesnej duchowości i koncepcji świętości. Inspiracją do powstania scenariusza stała się postać Jana Pawła II oraz okrzyki „santo subito!”, które rozbrzmiewały na placu św. Piotra po jego śmierci w 2005 roku.

Bonello od dawna zapowiada, że jego kolejny film powstanie jesienią 2025 roku. Wcześniej informował, że projekt będzie „zupełnie inny” od jego ostatniego dzieła – Bestii. Reżyser ma obecnie w przygotowaniu aż trzy scenariusze, ale to właśnie Santo Subito wydaje się najbardziej prawdopodobnym wyborem. Na potwierdzenie tej informacji musimy jednak poczekać.

Bertrand Bonello znany jest z takich filmów jak Nocturama, Coma, Saint Laurent czy Dziecko zombie. Jego twórczość cechuje odważne, zmysłowe i prowokacyjne podejście do opowiadania historii, a bohaterowie często lokowani są na marginesie społeczeństwa. Mark Ruffalo natomiast nie ogranicza się jedynie do widowisk MCU. Aktualnie można go oglądać w serialu HBO Grupa zadaniowa, a już wkrótce trafi do kin Iluzja 3 z jego udziałem.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/9/mark-ruffalo-to-star-in-bertrand-bonellos-next-film

Popkultura
aktor
Mark Ruffalo
papież
Jan Paweł II
Santo Subito
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:31

Ma wsparcie PAF, więc raczej nie ma co liczyć na poruszenie tematu krycia pedofilii.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:22

Super, polityczny oszołom zagra tak wielką postać...




