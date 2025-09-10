Mark Ruffalo, Hulk z MCU, zagra w filmie inspirowanym historią Jana Pawła II

To spora niespodzianka. Mark Ruffalo, znany fanom Marvela przede wszystkim jako Hulk, zdradził w rozmowie z magazynem Flaunt, że już wkrótce rozpocznie współpracę z francuskim reżyserem Bertrandem Bonello. Choć aktor nie ujawnił szczegółów projektu, amerykańskie media spekulują, że chodzi o film Santo Subito, który uzyskał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Mark Ruffalo zagra w filmie inspirowanym historią Jana Pawła II

Santo Subito ma być opowieścią o współczesnej duchowości i koncepcji świętości. Inspiracją do powstania scenariusza stała się postać Jana Pawła II oraz okrzyki „santo subito!”, które rozbrzmiewały na placu św. Piotra po jego śmierci w 2005 roku.