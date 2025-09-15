Mark Hamill zdradza, dlaczego wrócił jako Luke Skywalker w The Mandalorian

Udział tej postaci w serialu był dla fanów sporym zaskoczeniem.

Powodem, dla którego nakręciłem Mandalorianina, było to, że Luke miał początek i koniec. Nie było środka. Nigdy nie zobaczyliście Luke’a jako Mistrza Jedi u szczytu swoich możliwości. Kiedy pojawiła się taka szansa, pomyślałem: »Kurczę, to jest wspaniałe«.

Mark Hamill ujawnił powody swojego powrotu do roli Luke’a Skywalkera w serialu The Mandalorian. Aktor przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że propozycja Jona Favreau i Dave’a Filoniego pozwoliła mu wypełnić lukę w historii postaci, której brakowało w filmowej sadze.

Hamill podkreślił również, że Favreau i Filoni „mówią tym samym językiem, co George [Lucas]”, co odróżnia ich podejście od tego, z czym mierzył się w sequelach. Aktor wielokrotnie przyznawał, że miał problem z wizją Luke’a w trylogii Disneya – jako zgorzkniałego mistrza, który porzucił przyjaciół i Zakon Jedi . Choć stworzył wówczas alternatywne wyjaśnienia zachowania swojej postaci, filmowcy nie wykorzystali jego pomysłów.

Występ w The Mandalorian i Księdze Boby Fetta pozwolił mu powrócić do bardziej idealistycznego i pełnego nadziei Luke’a, znanego z oryginalnej trylogii. Dzięki cyfrowemu odmłodzeniu i technologii CGI fani mogli zobaczyć bohatera w czasach odbudowy Zakonu Jedi – okresie, który dotąd pozostawał nieopowiedziany na ekranie.

Pojawia się pytanie, czy Skywalker jeszcze wróci. Lucasfilm rozwija obecnie wątki ery Nowej Republiki – trwają prace nad drugim sezonem Ahsoki, a Dave Filoni przygotowuje film spinający wszystkie serialowe opowieści. Fani zwracają uwagę, że powrót Wielkiego Admirała Thrawna, może przesądzić o obecności Luke’a w nadchodzących projektach. Ale to się dopiero okaże.