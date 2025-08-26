Mark Hamill niespecjalnie jest zadowolony z tego, jak wypadł Luke Skywalker w Ostatnim Jedi

Gdy Johnson pozwolił Hamillowi opracować własną „podkładkę” fabularną, aktor przedstawił historię pełną tragedii:

Pomyślałem: co mogłoby sprawić, że ktoś porzuca wszystko, nawet Zakon Jedi? Miłość do kobiety. Luke zakochuje się, odchodzi z Zakonu, mają dziecko. Pewnego dnia maluch znajduje niepilnowany miecz świetlny i ginie. Żona, pogrążona w rozpaczy, odbiera sobie życie. To byłaby motywacja, która naprawdę usprawiedliwia jego wycofanie się ze świata. Słyszymy o dzieciach, które znajdują broń i dochodzi do wypadków. To głęboko mną poruszało. Ale Rian chciał prostszego wyjaśnienia, skrótu narracyjnego. Powtarzam fanom: kocham Riana i jego filmy. Może nie zgadzałem się z kierunkiem dla Luke’a, ale dałem z siebie wszystko, żeby jego scenariusz zadziałał.