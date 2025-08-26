Zaloguj się lub Zarejestruj

Mark Hamill niespecjalnie jest zadowolony z tego, jak wypadł Luke Skywalker w Ostatnim Jedi

Jakub Piwoński
2025/08/26 13:30
Aktor najwyraźniej miał inny pomysł na tę postać.

Mark Hamill ponownie wypowiedział się na temat kontrowersyjnej wizji Luke’a Skywalkera w filmie Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi. Aktor od dawna mówił, że nie zgadzał się z decyzją reżysera Riana Johnsona, który pokazał Luke’a jako samotnika, odizolowanego od świata i Zakonu Jedi. Miał inny pomysł na tę postać?

Mark Hamill o swojej wizji Luke’a Skywalkera

W wywiadzie dla programu Bullseye with Jesse Thorn Hamill podzielił się własnym pomysłem na przeszłość bohatera. Jednocześnie zaznaczył, że nie żywi pretensji do twórcy, wręcz go podziwia:

Rian Johnson to jeden z najbardziej utalentowanych reżyserów, z jakimi pracowałem. Jest inteligentny, pełen energii, zrobił świetny film. Scena finałowego pojedynku z Kylo Renem to majstersztyk.

Aktor przyznał jednak, że jego wizja Luke’a była znacznie bardziej dramatyczna niż ta, którą zobaczyli widzowie:

Mówiłem Rianowi: widziałem całe planety, które były niszczone, Luke w obliczu tragedii powinien się zahartować, a nie złamać. To wszystko.

Gdy Johnson pozwolił Hamillowi opracować własną „podkładkę” fabularną, aktor przedstawił historię pełną tragedii:

Pomyślałem: co mogłoby sprawić, że ktoś porzuca wszystko, nawet Zakon Jedi? Miłość do kobiety. Luke zakochuje się, odchodzi z Zakonu, mają dziecko. Pewnego dnia maluch znajduje niepilnowany miecz świetlny i ginie. Żona, pogrążona w rozpaczy, odbiera sobie życie. To byłaby motywacja, która naprawdę usprawiedliwia jego wycofanie się ze świata. Słyszymy o dzieciach, które znajdują broń i dochodzi do wypadków. To głęboko mną poruszało. Ale Rian chciał prostszego wyjaśnienia, skrótu narracyjnego. Powtarzam fanom: kocham Riana i jego filmy. Może nie zgadzałem się z kierunkiem dla Luke’a, ale dałem z siebie wszystko, żeby jego scenariusz zadziałał.

Wart dodać, Ostatni Jedi do dziś uchodzi za film niejednoznaczny – z jednej strony krytykowany przez część fanów, z drugiej uważany za najodważniejszą odsłonę sagi Gwiezdnych wojen. Hamill ujawnił jednak, że na skutek tych doświadczeń nie planuje już powrotu do Gwiezdnych wojen. Tymczasem aktor pojawi się już wkrótce w Wielkim marszu.
Źródło:https://deadline.com/2025/06/mark-hamill-idea-luke-skywalkers-star-wars-the-last-jedi-1236445305/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:59

Mark Hamill wypowiadajacy się o "rodzinnych tragediach" to dosyć ciekawy przypadek biorąc pod uwagę historię z jego "wnukiem". Albo jego pijackie akcje.

Wiadomo też że nie będzie obsrawał Johnsona, bo lepiej nie palić mostów. Inna sprawa że to że "fajnie się z kimś pracowało na planie" nie ma znaczenia w kontekście tego czy film był udany czy nie.

Jego spuścizną pozostanie obraz starego Luke-a pijącego zielone mleko... tyle w temacie.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:33

Dla mnie nowa trylogia była ostatecznym i definitywnym końcem zainteresowania Gwiezdnymi Wojnami.




