Mario Tennis Fever bez tajemnic. Nintendo prezentuje największą odsłonę serii

W trakcie wrześniowego Nintendo Direct doczekaliśmy się zapowiedzi Mario Tennis Fever. Wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. Nic więc dziwnego, że Nintendo opublikowało obszerny zwiastun prezentujący najważniejsze elementy nadchodzącej gry skierowanej do miłośników wąsatego hydraulika i fanów tenisa.

Nintendo prezentuje najważniejsze elementy gry Mario Tennis Fever

Nintendo już na samym początku najnowszego materiału promocyjnego podkreśla, że Mario Tennis Fever to „najbardziej wypełniona” zawartością gra z serii. Zgodnie z zapowiedziami we wspomnianej produkcji znajdziemy aż 38 grywalnych postaci i 30 rakiet z unikalnymi zdolnościami. Fani wąsatego hydraulika mogą również liczyć na kilka różnych wariantów zabawy.