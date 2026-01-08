Zaloguj się lub Zarejestruj

Mario Tennis Fever bez tajemnic. Nintendo prezentuje największą odsłonę serii

Mikołaj Ciesielski
2026/01/08 18:15
Najnowszy zwiastun skupia się na prezentacji najważniejszych elementów gry.

W trakcie wrześniowego Nintendo Direct doczekaliśmy się zapowiedzi Mario Tennis Fever. Wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. Nic więc dziwnego, że Nintendo opublikowało obszerny zwiastun prezentujący najważniejsze elementy nadchodzącej gry skierowanej do miłośników wąsatego hydraulika i fanów tenisa.

Nintendo prezentuje najważniejsze elementy gry Mario Tennis Fever

Nintendo już na samym początku najnowszego materiału promocyjnego podkreśla, że Mario Tennis Fever to „najbardziej wypełniona” zawartością gra z serii. Zgodnie z zapowiedziami we wspomnianej produkcji znajdziemy aż 38 grywalnych postaci i 30 rakiet z unikalnymi zdolnościami. Fani wąsatego hydraulika mogą również liczyć na kilka różnych wariantów zabawy.

Opublikowany przez Nintendo zwiastun gry Mario Tennis Fever trwa blisko 6 minut i składa się niemal w całości z fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak na korcie radzą sobie wybrani bohaterowie znani z przygód Mario, a także przyjrzeć się zdolnościom wybranych rakiet tenisowych. Całość znajdziecie oczywiście na dole wiadomości.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Mario Tennis Fever zaplanowana jest na 12 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra dostępna będzie wyłącznie na konsolach Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/mario-tennis-fever-overview-trailer

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

