Mario + Rabbids: Sparks of Hope nie spełniło oczekiwań ku zaskoczeniu Ubisoftu

Mario + Rabbids: Sparks of Hope zadebiutowało na rynku pod koniec października ubiegłego roku. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i branżowych mediów, co potwierdza średnia ocen na portalu Metacritic. Okazuje się jednak, że tytuł nie spełnił oczekiwań Ubisoftu, o czym francuska firma poinformowała w najnowszym raporcie finansowym.

Wyniki sprzedaży Mario + Rabbids: Sparks of Hope rozczarowały Ubisoft

Ubisoft nie ujawnił konkretnych wyników sprzedaży Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ale wydawca podkreślił, że nie spełniły one oczekiwań. Francuska firma jest „zaskoczona” taki stanem rzeczy. Francuska firma zaznaczyła również, że mimo wysokich ocen i dobrych opinii ze strony użytkowników, gra cieszyła się słabszym zainteresowaniem zarówno w ostatnich tygodniach 2022 roku, jak i na początku bieżącego miesiąca.



Niewykluczone, że brak komercyjnego sukcesu Mario + Rabbids: Sparks of Hope skłoni Ubisoft do porzucenia marki, a gracze nie będą mieli okazji zagrać w kolejną odsłonę przygód Mario i Kórlików.



Przypomnijmy, że Mario + Rabbids: Sparks of Hope dostępne jest wyłącznie na Nintendo Switch. Wspomniana produkcja jest kontynuacją wydanego w 2018 roku Mario + Rabbids: Kingdom Battle, które – podobnie jak sequel – również spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i branżowych mediów.