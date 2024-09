Mario & Luigi: Brothership na fragmentach z rozgrywki. Poznaliśmy też kilka nowych szczegółów

Podczas czerwcowego Nintendo Direct otrzymaliśmy wiele ciekawych materiałów, w tym zapowiedź Metroid Prime 4: Beyond, a także Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Nie zabrakło również ogłoszenia o nowej odsłonie serii Mario & Luigi zatytułowanej Brothership. Teraz Nintendo dzieli się nowymi szczegółami i udostępnia fragmenty z rozgrywki.