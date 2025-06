Marek Kondrat po piętnastu latach przerwy powraca na wielki ekran. Zagra w nowej Lalce

Po piętnastu latach przerwy Marek Kondrat – ikona polskiego kina znany z takich filmów jak Dzień Świra, Nic śmiesznego czy Psy – wraca do aktorstwa. Zagra Ignacego Rzeckiego w nadchodzącej adaptacji Lalki Bolesława Prusa, przygotowywanej przez Gigant Films i Telewizję Polską.

Grażyna Marks / Agencja Wyborcza.pl

Marek Kondrat wraca na wielki ekran

To wydarzenie wzbudza ogromne zainteresowanie, bo Kondrat w 2007 roku całkowicie porzucił aktorstwo na rzecz prowadzenia własnej winiarni oraz życia rodzinnego, pojawiając się jedynie w reklamach pewnego banku. Co skłoniło aktora do powrotu na wielki ekran? Najwyraźniej szczere uwielbienie do literackiego oryginału.