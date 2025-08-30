Obsada Lalki właśnie powiększyła się o kolejną legendę polskiego kina

Lalka z nowym nazwiskiem w obsadzie. I to jakim.

Niedawno zaprezentowano pierwsze zdjęcia z planu nowej filmowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Teraz obsada powiększyła się o nazwisko, które z pewnością przyciągnie uwagę widzów – hrabinę Karolową, ciotkę Izabeli Łęckiej, zagra Krystyna Janda. Informację podał Filmweb. Foto: Grzegorz Krzyżewski / Fotonews Krystyna Janda w nowej Lalce W literackim pierwowzorze Karolowa to postać, która opiekuje się Izabelą i wskazuje jej potencjalnych kandydatów na męża, kierując się przede wszystkim względami majątkowymi. To ona swata bratanicę ze Starskim, licząc na jego przyszły spadek, mimo dostrzeganego uczucia Wokulskiego.

Krystyna Janda podkreśla, że rola Karolowej to dla niej ciekawe wyzwanie: Mam wrażenie, że to jedyna postać bez problemów w tej historii, także finansowych. Co scena – nowa wspaniała suknia. Uśmiechnięta, ironiczna i racjonalna. Miła do grania – mówi aktorka.

Janda od dekad uznawana jest za ikonę polskiego kina. Zadebiutowała na wielkim ekranie rolą w legendarnym Człowieku z marmuru Andrzeja Wajdy, a od tamtej pory konsekwentnie rozwija karierę jako aktorka, reżyserka i menedżerka teatralna. Pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że u jej boku w filmie znajdzie się Andrzej Seweryn, były mąż. Obsada Lalki prezentuje się imponująco – obok Krystyny Jandy wystąpią m.in. Marcin Dorociński (Wokulski), Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Agata Kulesza (pani Meliton), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska (prezesowa Zasławska), Cezary Żak (baron Dalski), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski) i Karolina Gruszka (Florentyna). Przypomnijmy, że produkcją filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego, zajmuje się Gigant Films, a sama historia – będąca opus magnum Bolesława Prusa – pozostaje jednym z największych klasyków polskiej literatury, opowiadającym o miłości Stanisława Wokulskiego do wyniosłej Izabeli Łęckiej. Warto przypomnieć, że równolegle powstaje też adaptacja dla Netflix.

Jakub Piwoński






