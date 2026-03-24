Marco Bezzecchi wygrywa skrócone Grand Prix Brazylii. Aprilia znowu góruje nad Ducati

Marco Bezzecchi to złote dziecko Aprilii. Włoch dominuje na włoskim sprzęcie.

Marco Bezzecchi przeszedł do historii zespołu Aprilia Racing, odnosząc czwarte z rzędu zwycięstwo w klasie MotoGP podczas skróconego Grand Prix Brazylii na torze Autodromo Internacional Ayrton Senna w Goianii. Włoch przez większość weekendu nie był faworytem. W sprincie zajął czwarte miejsce, jednak w niedzielę wysłał wyraźny sygnał rywalom, wygrywając poranną rozgrzewkę, a następnie prowadząc w wyścigu niemal od startu do mety. Marco Bezzecchi ponownie wygrywa w MotoGP Bezzecchi zbudował niemal dwusekundową przewagę w momencie, gdy startujący z Pole Position Fabio di Giannantonio wyprzedził na 6 okrążeniu aktualnego mistrza świata Marca Marqueza w walce o drugie miejsce. Manewr ten spowolnił obu zawodników, co wykorzystał również Jorge Martin, doprowadzając do dubletu Aprilii, który utrzymał się aż do mety. Pojedynek di Giannantonio z Marquezem o miano najlepszego zawodnika Ducati ostatecznie wygrał reprezentant zespołu VR46, po kilkukrotnych wyprzedzaniach.

Seria zwycięstw Bezzecchiego rozpoczęła się jeszcze w poprzednim sezonie (Portimao i Walencja), a następnie była kontynuowana w 2026 roku w Buriram i Goianii. Jorge Martin, zespołowy partner Bezzecchiego, osiągnął swój najlepszy wynik na motocyklu RS-GP, poprawiając sobotni rezultat ze sprintu, gdzie stanął na podium. Warto również zaznaczyć, że dystans wyścigu został skrócony z 31 do 23 okrążeń i to zaledwie kilka minut przed startem z powodu nieokreślonej degradacji nawierzchni toru. Lider mistrzostw Pedro Acosta, a także Joan Mir, Luca Marini i Maverick Vinales błyskawicznie zareagowali, zmieniając tylną oponę ze średniej na miękką. Na taki wybór pierwotnie zdecydowali się jedynie zawodnicy Yamahy Fabio Quartararo, Alex Rins oraz Toprak Razgatlioglu. Jack Miller z zespołu Pramac pozostał przy średniej mieszance mimo problemów w sprincie, jednak jego jubileuszowy, 200 wyścig w MotoGP zakończył się upadkiem już na drugim okrążeniu.

Francesco Bagnaia zaliczył upadek, wypadając z końcówki pierwszej dziesiątki. Chwilę później Joan Mir zakończył weekend drugim z rzędu nieukończonym wyścigiem. Brad Binder również nie dojechał do mety, natomiast jego zespołowy kolega Pedro Acosta stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej po zajęciu dopiero 7 miejsca. Lokalny bohater Diogo Moreira zdobył punkty, kończąc wyścig na 13 miejscu. Fabio Quartararo, który błyszczał na początku sobotniego sprintu, szybko wypadł poza punktowaną strefę w wyścigu, a najlepszym zawodnikiem Yamahy był Alex Rins na 14 pozycji. Fermin Aldeguer zadebiutował w sezonie 2026 po opuszczeniu testów przedsezonowych i rundy otwarcia w Tajlandii z powodu złamania kości udowej podczas zimowych treningów. Aldeguer oraz jego zespołowy partner Alex Marquez wystąpili w specjalnym malowaniu Gresini, upamiętniającym debiutancki sezon zespołu z 1997 roku i postać Alexa Barrosa. MotoGP powróciło do Brazylii po raz pierwszy od 2004 roku, a do Goianii po raz pierwszy od 1989 roku. Przed weekendem nie przeprowadzono żadnych testów, natomiast Michelin dostarczył zwiększoną pulę opon. Jeszcze w sobotę łatano dziurę, która nagle pojawiła się na jednym z prostych odcinków. Crash.net