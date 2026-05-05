Zespół Maxa Verstappena wygrywa 24h Nurburgring i ustanawia rekord. Sukces osiągnięto w iRacing

Zespół simracingowy Maxa Verstappena odniósł zwycięstwo w całodobowym, wirtualnym wyścigu na Nurburgringu, ustanawiając przy tym nowy rekord pokonanego dystansu.

Po wcześniejszym triumfie w 12-godzinnym wyścigu iRacing Sebring, Verstappen Sim Racing kontynuuje znakomitą passę w specjalnych wydarzeniach iRacing. Ekipa, która niedawno zmieniła nazwę z Team Redline, sięgnęła po kolejne zwycięstwo, ale tym razem w prestiżowym Nurburgring 24h. Verstappen dominuje w Nurburgring 24h w iRacing Zespół Verstappena zdominował kwalifikacje, zajmując cały pierwszy rząd startowy. Samochód z numerem 4 zdobył Pole Position przed 3. Jednak po starcie to załoga oznaczona numerem 3 objęła prowadzenie i szybko wypracowała niewielką przewagę jeszcze przed pierwszą serią pit stopów. W drugiej godzinie rywale zdołali zniwelować stratę, a czołówka na moment powiększyła się do pięciu samochodów. Agresywna, ale skuteczna obrona ze strony kierowców VSR pozwoliła jednak ekipie 3 ponownie odskoczyć i po dwóch godzinach wyścigu objąć wyraźne prowadzenie.

Po przejechaniu niemal jednej trzeciej dystansu, różnica między obiema załogami VSR wynosiła około sześciu sekund. Sytuacja zmieniła się, gdy Diogo Pinto przekroczył prędkość przy wyjeździe z alei serwisowej podczas swojego ósmego pit stopu, co kosztowało 3 prowadzenie na rzecz 4, a także spadek za zespół Bleu Mecure Esports. Francuska ekipa szybko straciła jednak szansę na walkę o zwycięstwo. Awaria połączenia u Emanuele Olivieriego wyeliminowała ich z rywalizacji. Verstappen Sim Racing ponownie znalazł się na czele w układzie jeden-dwa, lecz dwie godziny później samochód 3 zaliczył obrót i uderzył w ścianę. Mimo kontynuowania jazdy zgodnie ze strategią, strata przekroczyła pół minuty.

Walka o drugie miejsce rozgorzała pomiędzy Drago Racing, WSR Esports oraz 3 VSR, najlepszym autem spoza BMW. Rywalizacja zakończyła się jednak tuż po połowie wyścigu, gdy wszystkie trzy zespoły uwikłały się w incydent z wolniejszym BMW M2. Najbardziej ucierpiało Drago Racing, następnie WSR i załoga 3. W tym czasie samochód 4 miał już ponad 90 sekund przewagi, jednak kontakt Gustavo Ariela z kolejnym M2 skutkował tzw. meatball flag, zmuszającą do napraw i całkowicie zmieniając przebieg wyścigu. Na prowadzenie wróciła załoga 3, a WSR Esports, które awansowało na drugie miejsce, wkrótce się rozbiło na 8,5 godziny przed końcem, tracąc szansę na pierwsze zwycięstwo Ferrari od siedmiu lat. 3 VSR ponownie zbudowało około minutową przewagę nad zespołami Williams i Falken Simracing, które zaczęły realnie myśleć o podium. Szanse Falkena zakończyły się po samodzielnym wypadku na ostatnim zakręcie, trzy godziny przed metą. Do samego końca trwała zacięta walka o drugie miejsce pomiędzy Williamsem, a Drago Racing. Emocjonujący pojedynek Benedika Vidy i Atte Kauppinena zakończył się kontrowersyjnie, ponieważ Drago Racing przekroczyło limit incydentów po kontakcie z rywalem. Na czele bezkonkurencyjny był jednak Cooper Webster, który przejechał linię mety na 10 sekund przed końcem, rozpoczynając rekordowe 177 okrążenie, a czegoś takiego w takim wyścigu jeszcze nie widziano. Verstappen Sim Racing odniósł ostatecznie zwycięstwo z największą przewagą od 2021 roku. Drugie miejsce zajęło Williams Sim Racing (ubiegłoroczni zwycięzcy), a trzecie Drago Racing.