Marc Marquez może pobić kilka rekordów Valentino Rossiego w 2026 roku

Kolejny sezon w MotoGP Marca Marqueza może być historyczny pod pewnymi względami.

Po absolutnej dominacji w 2025 roku, Hiszpan przystąpi do nowego sezonu w roli głównego faworyta do tytułu mistrzowskiego. Dodatkowo na horyzoncie pojawia się szansa na pobicie kilku rekordów należących do Valentino Rossiego, do których długo nikt się nie zbliżał. Czy Marquez pobije kolejne rekordy Rossiego w 2026 roku? Marquez w sezonie 2025, już jako zawodnik Ducati, wygrał 11 wyścigów Grand Prix oraz 14 sprintów. W wieku 32 lat sięgnął po siódmy tytuł mistrza świata w klasie królewskiej oraz dziewiąty w całej karierze. Było to jego pierwsze mistrzostwo od 2019 roku i zarazem powrót na szczyt sześć lat po ostatnim triumfie oraz pięć lat po poważnej kontuzji prawej ręki, odniesionej podczas Grand Prix Hiszpanii w 2020 roku.

Dzięki temu osiągnięciu Marquez zrównał się z Valentino Rossim pod względem liczby tytułów mistrza świata: obaj mają po siedem mistrzostw MotoGP, jedno w klasie Moto2/250 cm3 oraz jedno w klasie 125 cm3. Co ciekawe, Hiszpan dokonał tego dokładnie 10 lat po głośnym konflikcie z Rossim, do którego doszło w końcówce sezonu 2015. Przed obiema legendami pozostaje już tylko Giacomo Agostini, który zdobył osiem tytułów mistrza świata w klasie królewskiej. Przed startem sezonu 2026, Marquez może wyprzedzić Rossiego w kilku kluczowych statystykach. We wszystkich klasach Valentino Rossi odniósł 115 zwycięstw w Grand Prix, podczas gdy Marquez ma ich obecnie 99. Aby zrównać się z Włochem już w 2026 roku, Hiszpan musiałby wygrać 16 z 22 rund sezonu. W samej klasie MotoGP Rossi prowadzi z 89 zwycięstwami, a Marquez zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 73 wygranych. Również tutaj wyrównanie rekordu wymagałoby 16 zwycięstw, a jego pobicie, 17 triumfów w jednym sezonie.

GramTV przedstawia:

Zdobycie drugiego z rzędu tytułu mistrzowskiego z Ducati uczyniłoby Marqueza najstarszym zawodnikiem, który obronił mistrzostwo MotoGP. Rekord ten obecnie należy do Rossiego, który triumfował w latach 2008 i 2009 w wieku odpowiednio 29 i 30 lat. Marquez już teraz jest najstarszym mistrzem świata MotoGP, mając 32 lata. Mniej istotnym, choć również wartym odnotowania, jest rekord najszybszych okrążeń. Rossi prowadzi w tej klasyfikacji stosunkiem 76 do 72 na korzyść Włocha. Niezależnie od dalszego przebiegu sezonu 2026, Rossi zachowa jednak wyraźną przewagę w liczbie miejsc na podium. We wszystkich klasach “The Doctor” stanął na podium 235 razy, podczas gdy Marquez ma na koncie 165 takich wyników, co oznacza różnicę 71 miejsc, nie do odrobienia w najbliższych latach. Podobnie sytuacja wygląda w samej klasie królewskiej, gdzie Rossi zgromadził 199 podiów, a Marquez 126. Czy Marquez przebije liczbą tytułów Valentino Rossiego w sezonie 2026?