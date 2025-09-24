Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon zniknie z wrześniowego State of Play. Najwcześniej zobaczymy go za dwa miesiące

Mikołaj Berlik
2025/09/24 13:00
Bungie wstrzymuje się z pokazaniem Marathonu, mimo znanej już daty premiery.

Według najnowszych doniesień gra Bungie nie będzie częścią pokazu PlayStation, czyli State of Play. Choć zaplanowano ponad 35 minut prezentacji nowych gier, Marathon nie będzie jedną z nich.

Marathon
Marathon

Marathon – problemy w produkcji i opóźnienia

State of Play odbędzie się dziś wieczorem i zaoferuje dłuższy pokaz Saros, nadchodzącego tytułu Housemarque. Jak jednak podaje Paul Tassi z Forbes, nie powinniśmy oczekiwać żadnych wieści o Marathonie – ani daty premiery, ani nowego trailera. Dziennikarz dodał, że najwcześniej usłyszymy coś nowego dopiero w listopadzie.

GramTV przedstawia:

Produkcja Bungie zmaga się z problemami od miesięcy. Po aferze z kradzieżą grafiki pojawiły się doniesienia o kryzysie w studiu, spóźnionym zatrudnieniu nowego dyrektora kreatywnego oraz toksycznej atmosferze pracy. Sony w sierpniu potwierdziło jednak, że gra wciąż zmierza na rynek i planuje jej premierę do marca 2026 roku.

Choć wielu fanów liczyło na odświeżenie informacji podczas wrześniowego pokazu, wygląda na to, że Bungie potrzebuje więcej czasu na dopracowanie tytułu i przygotowanie pełnoprawnej prezentacji.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-wont-be-featured-at-playstations-upcoming-state-of-play-its-claimed/

News
PC
Bungie
PlayStation 5
Marathon
State of Play
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
