Marathon zniknie z wrześniowego State of Play. Najwcześniej zobaczymy go za dwa miesiące

Według najnowszych doniesień gra Bungie nie będzie częścią pokazu PlayStation, czyli State of Play. Choć zaplanowano ponad 35 minut prezentacji nowych gier, Marathon nie będzie jedną z nich.
Marathon – problemy w produkcji i opóźnienia
State of Play odbędzie się dziś wieczorem i zaoferuje dłuższy pokaz Saros, nadchodzącego tytułu Housemarque. Jak jednak podaje Paul Tassi z Forbes, nie powinniśmy oczekiwać żadnych wieści o Marathonie – ani daty premiery, ani nowego trailera. Dziennikarz dodał, że najwcześniej usłyszymy coś nowego dopiero w listopadzie.
