Manor Lords z ogromną aktualizacją po 9 miesiącach. Gracze wreszcie doczekali się zmian

Duża aktualizacja Manor Lords już dostępna w ramach eksperymentalnej bety.

Miłośnicy Manor Lords mogą zacierać ręce. Po dziewięciu miesiącach przerwy pojawiła się bowiem duża aktualizacja. Owa przerwa doprowadziła do pogorszenia nastrojów wśród społeczności graczy, w wyniku czego ocena gry na Steamie spadła w ciągu ostatnich trzydziestu dni z poziomu „bardzo pozytywny” do „mieszany”. Manor Lords: nowe mapy, tryby, surowce i budowle. Masa zmian w aktualizacji Grzegorz Styczeń przeprosił społeczność za tak długi czas oczekiwania, tłumacząc, że musiał przemyśleć błędy z przeszłości, aby uniknąć ich w przyszłości. Jak wyjaśnił, jednocześnie skupiał się na powiększeniu zespołu deweloperskiego oraz na próbie rozwiązania zbyt wielu problemów.

Przepraszam, że tym razem to tyle trwało. Analizuję, co poszło nie tak, aby upewnić się, że to się już nie powtórzy. Skupiłem się na rozbudowie zespołu deweloperskiego i wziąłem na siebie zbyt wiele problemów naraz. Najnowsza eksperymentalna beta, dostępna dla graczy, kompletnie przebudowuje grę. Jedną z pierwszych nowości, którą zauważą gracze po zainstalowaniu łatki, jest dostęp do nowych map oraz możliwość wyboru początkowej lokalizacji na ekranie ustawień gry. Gracze mogą także wybrać nowe tryby rozgrywki. Do dyspozycji graczy oddano teraz kamieniołom, wapiennik oraz kamieniarza. Z budynkami są też związane nowe surowce. Aktualizacja wprowadza podział regionów na różne środowiska, które mają wpływ na efektywność niektórych budowli. Jako przykład podano chlewy, których wydajność wzrasta na terenach zalesionych. Oprócz tego, do gry dodano konieczność utrzymywania i konserwacji wzniesionych struktur. Przebudowano system aprobaty oraz wprowadzono liczne zmiany balansujące dotyczące większości aspektów rozgrywki. Rozszerzono również listę dostępnych zasobów żywnościowych – warzywa zostały rozdzielone na kapustę, marchew i buraki. Podobnie mięso, które teraz występuje w postaci baraniny, koźlęciny, wieprzowiny, wołowiny, kurczaka i drobnej zwierzyny.

Deweloperzy zadbali również o poprawki błędów, a także modyfikacje w zakresie interfejsu użytkownika. Pełna lista zmian i nowości dostępna jest w tym miejscu. Od teraz celem jest skupienie się na mniejszych aktualizacjach, ale publikowanych częściej, zaczynając od poprawek błędów i dopracowania. Pozostałe „Development Perks” również się pojawią (w becie znajdziecie pierwsze 9). Niestety, aktualizacja niesie ze sobą również złą wiadomość. Ze względu na ogromny zakres zmian, dotychczasowe zapisy gier przestaną działać. Na koniec przypomnijmy, że Manor Lords trafiło na rynek 26 kwietnia 2024 roku w ramach wczesnego dostępu. Przy okazji zachęcamy do lektury: Najlepsze gry w klimacie Manor Lords. Wczytywanie ramki mediów.

