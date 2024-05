Najlepsze gry w klimacie Manor Lords

Manor Lords to zdecydowanie jeden z największych hitów tego roku i jednocześnie jedna z najpopularniejszych polskich gier. Tyle udało się osiągnąć raptem w miesiąc. Skala sukcesu jest porażająca. Jestem więc przekonany, że mnóstwo naszych Czytelników sięgnęło po produkcję studia Slavic Magic i zakochała się w tym klimacie. Patrząc po liczbie graczy na Steamie zainteresowanie już wyraźnie spadło (w końcu to wczesny dostęp). Myślę więc, że to dobry moment aby zastanowić się co dalej.

Siła Manor Lords to połączenie kilku różnych gatunków. Ciężko więc znaleźć chociaż jedną grę, która jest bardzo podobna do produkcji Slavic Magic. Szukając alternatyw, aby zainteresowani gracze mogli pozostać w klimacie, sięgnąłem więc po różne rzeczy - city buildery, strategie, survivale czy nawet RPG. Różnorodność jest więc całkiem spora. Jest więc z czego wybierać.

Bellwright

Zaczynamy od innej kwietniowej, również polskiej premiery. Bellwright w naszym kraju nie był aż tak szeroko komentowany. Mimo wszystko mówimy o bardzo udanym projekcie (nadal we wczesnym dostępie), który cieszy się sporym zainteresowaniem i na pewno będzie znacząco rozbudowany. Podstawa to rozwijanie własnej osady z perspektywy trzeciej osoby. Tutaj mamy więc sporo mechanik związanych z zarządzaniem zasobami. Ważną cechą Bellwright jest też walka. Twórcy ze studia Donkey Crew pozwalają zbudować własną armię i ruszyć na wroga. Grze nie brakuje więc głębi i licznych mechanik. Podobieństw, również w klimacie, jest do Manor Lords całkiem sporo. Warto się zainteresować jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że to tylko wczesny dostęp.

Banished

O ile Manor Lords tworzyła jedna osoba z bardzo dużym wsparciem podwykonawców, tak Banished to faktycznie dzieło solo dewelopera, zresztą również z polskimi korzeniami. Luke Hodorowicz przygotował klasyczny citu builder w średniowiecznym sosie, skupiony głównie na rozwoju własnej osady. Gameplay koncentruje się na zarządzaniu a nie walce. Gra odniosła ogromny sukces sprzedażowy, głównie dzięki rozbudowanym mechanikom i sporemu wyzwaniu towarzyszącemu grze w Banished. Często więc podstawą rozgrywki nie jest rozwój osady, a samo przeżycie, na przykład ciężkiej zimy. Po ten tytuł polecam więc sięgnąć tym graczom, którzy lubią się czasami nieco pomęczyć przed komputerem. Ogromna satysfakcja z rozgrywki jest jednak gwarantowana.

Kingdom Come: Deliverance

Teraz troszkę klasyki. Kingdom Come: Deliverance zasłynęło w dużym stopniu dzięki atmosferze - prawdziwe średniowiecze, bez elementów fantasy. Pod tym kątem podobieństw do Manor Lords jest więc całkiem sporo. To zdecydowanie bardzo bliski klimat. Na poziomie rozgrywki mamy jednak zupełnie inny świat. Kingdom Come to klasyczne, rozbudowane RPG, z bardzo rozwiniętą i wymagającą walką. Czesi z Warhorse Studios stworzyli grę mocno nastawioną na realizm, co bardzo spodobało się części graczy. Jeśli więc ktoś zakochał się w klimacie Manor Lords, zdecydowanie polecam wrócić do Kingdom Come. Tym bardziej, że niedawno ogłoszono sequel, a więc warto nadrobić ewentualne zaległości.