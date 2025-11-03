Manor Lords ma poważnego konkurenta. Farthest Frontier zachwyca recenzentów i graczy

Po ponad dwóch latach we wczesnym dostępie Farthest Frontier wreszcie doczekało się pełnej premiery. Produkcja studia Crate Entertainment okazała się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń jesieni – zarówno recenzenci, jak i gracze nie szczędzą pochwał. Serwis GameSpace wystawił grze ocenę 9/10, a PC Gamer przyznał 8,5/10, chwaląc przede wszystkim głębię mechanik i dbałość o detale.

Farthest Frontier – sukces po wyjściu z wczesnego dostępu

Gra, porównywana do hitu Manor Lords, błyskawicznie zyskała popularność także na Steamie, gdzie 86% z ponad 21 tysięcy recenzji ma charakter pozytywny. Gracze określają ją mianem „najlepszego city buildera 2025 roku”, chwaląc między innymi realistyczny system gospodarki, zmienne pory roku i satysfakcjonujące zarządzanie osadą.