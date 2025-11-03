Zaloguj się lub Zarejestruj

Manor Lords ma poważnego konkurenta. Farthest Frontier zachwyca recenzentów i graczy

Mikołaj Berlik
2025/11/03 14:15
2
0

Farthest Frontier oficjalnie wyszło z wczesnego dostępu i błyskawicznie zdobyło uznanie.

Po ponad dwóch latach we wczesnym dostępie Farthest Frontier wreszcie doczekało się pełnej premiery. Produkcja studia Crate Entertainment okazała się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń jesieni – zarówno recenzenci, jak i gracze nie szczędzą pochwał. Serwis GameSpace wystawił grze ocenę 9/10, a PC Gamer przyznał 8,5/10, chwaląc przede wszystkim głębię mechanik i dbałość o detale.

Farthest Frontier
Farthest Frontier

Farthest Frontier – sukces po wyjściu z wczesnego dostępu

Gra, porównywana do hitu Manor Lords, błyskawicznie zyskała popularność także na Steamie, gdzie 86% z ponad 21 tysięcy recenzji ma charakter pozytywny. Gracze określają ją mianem „najlepszego city buildera 2025 roku”, chwaląc między innymi realistyczny system gospodarki, zmienne pory roku i satysfakcjonujące zarządzanie osadą.

Tuż po premierze twórcy nie spoczęli jednak na laurach – aktualizacja 1.0.2 naprawiła błędy interfejsu i kilka problemów technicznych, a zespół Crate Entertainment zapowiedział dalsze poprawki. Popularność tytułu rośnie – tylko wczoraj na Steamie w Farthest Frontier grało jednocześnie prawie 12 tysięcy osób.

GramTV przedstawia:

Z dotychczasowego odzewu wynika, że ta skromna produkcja niezależnego studia stała się jednym z największych sukcesów gatunku city builder w tym roku – i realnym rywalem dla Manor Lords, który jeszcze niedawno był niekwestionowanym liderem.

Przypomnijmy, że Farthest Frontier jest dostępne wyłącznie na PC.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1044720/view/609800892658483349

Tagi:

News
PC
wyniki sprzedaży
strategia
Crate Entertainment
Farthest Frontier
liczba graczy
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:57

Ja wiem czy konkurent. Mam obie gry. Zrobiłem sobie odpoczynek od ML i gram w to. I wrócę później do ML. Przede wszystkim podoba mi się jak organicznie wyglądają osiedla które robię. Trudno później wrócić do takiego Anno gdzie wszystko jest kwadratowe. 

fenr1r
Gramowicz
Dzisiaj 15:44

Dobra tam, róbcie Grim Dawn 2 lepiej.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112