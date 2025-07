Mandragora: Whispers of the Witch z aktualizacją 1.6. New Game Plus, nowe bronie i więcej nowości

Mandragora: Whispers of the Witch Tree doczekała się największego patcha od premiery. Aktualizacja 1.6 wprowadza tryb New Game Plus z możliwością wielokrotnego przechodzenia gry na wyższych poziomach trudności oraz dodaje trzy nowe bronie. Wprowadzono też szereg poprawek ułatwiających rozgrywkę.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree – co nowego w aktualizacji 1.6?

Nowy tryb NG+ pozwala rozpocząć przygodę od nowa z zachowaniem rozwiniętej postaci. Trudność rośnie przez pierwsze dziesięć cykli, a wrogowie otrzymują losowe aury i efekty, co zwiększa ich siłę i potencjalne nagrody. Gracze Mandragory mogą również znaleźć nowe wersje ekwipunku i broni, by lepiej radzić sobie z wyzwaniami.