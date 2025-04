Mandragora: Whispers of the Witch Tree - recenzja. Metroidvania spotkała Soulsy na Węgrzech

Kiedy jakiś czas temu szukałem gier, które warto dodać do encyklopedii gram.pl natknąłem się na Mandragorę, bo wówczas pod takim tytułem znana była produkcja tworzona przez węgierską ekipę Primal Game Studio. (Dodatkowy człon, a więc Whispers of the Witch Tree, pojawił się z czasem.) Zwróciłem na nią uwagę ze względu na fenomenalną oprawę wizualną, choć podejrzewałem, że promocyjne screenshoty zostały odpowiednio podrasowane (jak się później okazało, było to błędne założenie - Mandragora: Whispers of the Witch Tree wygląda po prostu niesamowicie ). Mówi się jednak, aby nie oceniać książki po okładce, więc zainteresowałem się także mechaniką rozgrywki, a w dalszej kolejności fabułą. I cóż, poczułem się na tyle zaintrygowany, że zgłosiłem się do napisania recenzji.

Zanim jednak takowa powstała, dane mi było zagrać przed premierą Mandragora: Whispers of the Witch Tree w całkiem obszerny fragment kampanii fabularnej, o którym szerzej napisałem w swoich pierwszych wrażeniach. Stwierdziłem wtedy, że Węgrzy stworzyli Soulsy dla tych, którzy ich nie lubią. Jest w tym sporo racji, o czym przekonacie się, czytając kolejne akapity. Jeśli natomiast zapoznaliście się z moim pierwszym artykułem na temat Mandragora: Whispers of the Witch Tree doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo przypadł mi ten tytuł do gustu. Choć zaznaczam - nie ma tu w sumie nic, czego nie widzielibyśmy w innych RPG-ach akcji, souls-like’ach czy metroidvaniach. To jednak nie problem, bo Mandragora: Whispers of the Witch Tree najzwyczajniej w świecie wciąga bez reszty.

O co tu w zasadzie chodzi?

W Mandragora: Whispers of the Witch Tree trafiamy do niezwykle klimatycznego świata fantasy. Fabuła opowiada o losach Inkwizytora, któremu król powierza misję ocalenia Faelduum przed mrocznymi siłami starożytnej klątwy. Władca opanowany rozpaczą i bezsilnością wobec rosnącego chaosu wzywa bohatera, by ten odkrył źródło zła, które od wieków zatruwa dusze ludzi i doprowadza do rozpadu zawartych przed laty sojuszy. Inkwizytor, świadomy ciężaru swojego powołania, wyrusza w długą i niebezpieczną podróż, której celem jest… No właśnie. Zdradzanie czegokolwiek więcej na temat opowieści byłoby absolutnym nietaktem.

Początkowo wydaje się, że historia będzie wyłącznie pretekstem do młocki, a kolejne dialogi - skądinąd bardzo dobrze napisane - zechcemy z czasem przewijać, by szybciej wrócić do rozgrywki. Kiedy jednak tempo opowieści zaczyna zwalniać, autorzy Mandragora: Whispers of the Witch Tree serwują nam bardzo ciekawy zwrot akcji. Odkrywamy wówczas kolejne, niezwykle ciekawe niuanse opowieści, przez co chce się ją śledzić dalej. Choć nie ma co ukrywać, to kolejny scenariusz traktujący o ratowaniu świata, lecz podany w bardzo ciekawej formie. Jak wszystko w Mandragora: Whispers of the Witch Tree zresztą. Aha, byłbym zapomniał - za przygotowanie fabuły odpowiada Brian Mitsoda znany z niezapomnianego Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Ale zanim…

Swoją przygodę z Mandragora: Whispers of the Witch Tree rozpoczynamy od stworzenia własnego bohatera lub bohaterki za pomocą rozbudowanego kreatora. Do wyboru mamy sześć klas postaci, takich jak: rycerz, tkacz płomieni (buława i piromancja), siewca magii, istota nocy (złodziej), druid i sędzia (mag bitewny). Jest więc tu trochę klasyki, trochę kombinatorstwa. Ale tego drugiego będzie znacznie więcej, bo o ile początkowo jesteśmy dość mocno ograniczeni do jednego stylu rozgrywki, tak później, po awansowaniu na 25. poziom doświadczenia, możemy korzystać z dodatkowych drzewek talentów. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, aby - przykładowo - nasz rycerz mógł korzystać z piromancji.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Souls-like’owa metroidvania w 2D

Mandragora: Whispers of the Witch Tree oferuje w pełni trójwymiarową grafikę, lecz - jak już zdążyliście dostrzec - poszczególne wydarzenia ukazano z perspektywy kamery bocznej. Pod tym względem recenzowany tytuł budzi skojarzenia z Salt and Sanctuary i Salt and Sacrifice, bo najbliżej mu właśnie do wspomnianych dzieł zaledwie dwuosobowego Ska Studios. Tak czy inaczej, w przeciwieństwie do tychże, Węgrzy zdecydowali się na zaimplementowanie mapy świata, co znacznie ułatwia nawigowanie po poszczególnych lokacjach. Tym bardziej, że niczym w Elden Ringu początkowo mapa jest nieczytelna, a korzystanie z niej staje się znacznie bardziej komfortowe po odblokowaniu jej fragmentów

Jeśli po przeczytaniu powyższego akapitu komuś przypomniało się Prince of Persia: The Lost Crown, to bardzo słusznie - Mandragora: Whispers of the Witch Tree ma z tamtą grą wiele wspólnego, lecz w recenzowanym tytule nie znajdziemy tak wymagających sekwencji zręcznościowych. Gra nie prowadzi nas jednak za rączkę od znacznika do znacznika, ale główny cel zadania jest oznaczony (czasem wprost, czasem autorzy wskazują jedynie obszar poszukiwań) i nie da się go - w odróżnieniu od dzieła Ubisoftu, gdzie mieliśmy dwa tryby eksploracji - w żaden sposób wyłączyć.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Skróty, windy, drzwi, rozwalanie ścian…

A skoro już o samym świecie i eksploracji mowa, to w Mandragora: Whispers of the Witch Tree mamy pełno drzwi otwieranych od drugiej strony, skrótów w postaci wind czy też innych, początkowo zablokowanych miejsc (później dochodzi nawet wspinanie się po ścianach). Do tych ostatnich dostaniemy się na różne sposoby, odblokowując w toku fabuły odpowiednie przedmioty czy też zdolności. Gdzieniegdzie możemy zniszczyć podłogę, innym razem z kolei dostaniemy się do pozornie niedostępnego obszaru dopiero wtedy, gdy zdobędziemy linkę z hakiem. Rozkminianie konstrukcji lokacji, szukanie drogi, wielokrotne pokonywanie tych samych wrogów czy też przebieganie między nimi w drodze do bossa to chleb powszedni w Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Do tego jaki pyszny.