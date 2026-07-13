Agefield High: Rock the School z datą premiery. Gra inspirowana Bully dostała też nowy zwiastun

Już w połowie kwietnia zapowiedziano, że Agefield High: Rock the School zadebiutuje na rynku latem 2026 roku. Wówczas nie ujawniono, kiedy dokładnie produkcja wyraźnie inspirowana Bully: Scholarship Edition trafi w ręce graczy. Tymczasem okazuje się, że na premierę gry studia Refugium Games nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Premiera Agefield High: Rock the School już w sierpniu

Wczoraj twórcy Agefield High: Rock the School poinformowali, że ich gra zadebiutuje na rynku 12 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia Refugium Games opublikowali również nowy zwiastun. We wspomnianym materiale nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki prezentujące grę w akcji, a całość znajdziecie na dole wiadomości.