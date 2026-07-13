Agefield High: Rock the School z datą premiery. Gra inspirowana Bully dostała też nowy zwiastun

Premiera Agefield High: Rock the School już w sierpniu
Wczoraj twórcy Agefield High: Rock the School poinformowali, że ich gra zadebiutuje na rynku 12 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia Refugium Games opublikowali również nowy zwiastun. We wspomnianym materiale nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki prezentujące grę w akcji, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
Wszystkim, którzy dodali tę grę do listy życzeń i cierpliwie czekali na rozpoczęcie rekrutacji, składamy szczere podziękowania. Wasz entuzjazm był… budujący. W niektórych przypadkach nieco niepokojący, ale mimo wszystko budujący. W oczekiwaniu na 12 sierpnia zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminem uczniowskim i przygotowania się psychicznie na najciekawszy ostatni rok nauki w waszym życiu – czytamy w komunikacie twórców.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto przypomnieć, że w Agefield High: Rock the School gracze wcielą się w Sama – nowego ucznia tytułowego liceum. Główny bohater wspólnie z dwójką znajomych będzie starał się „zatrząść” szkołą i zyskać miano „lokalnej legendy”. Zgodnie z zapowiedziami gra zaoferuje 32 misje główne, a historia będzie miała dwa różne zakończenie. Nadchodzącą produkcja studia Refuge Games w pierwszej kolejności zadebiutuje wyłącznie PC, a całość będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
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