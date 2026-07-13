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Agefield High: Rock the School z datą premiery. Gra inspirowana Bully dostała też nowy zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2026/07/13 17:15
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Na produkcję Refugium Games nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Już w połowie kwietnia zapowiedziano, że Agefield High: Rock the School zadebiutuje na rynku latem 2026 roku. Wówczas nie ujawniono, kiedy dokładnie produkcja wyraźnie inspirowana Bully: Scholarship Edition trafi w ręce graczy. Tymczasem okazuje się, że na premierę gry studia Refugium Games nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Agefield High: Rock The School
Agefield High: Rock The School

Premiera Agefield High: Rock the School już w sierpniu

Wczoraj twórcy Agefield High: Rock the School poinformowali, że ich gra zadebiutuje na rynku 12 sierpnia 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia Refugium Games opublikowali również nowy zwiastun. We wspomnianym materiale nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki prezentujące grę w akcji, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Wszystkim, którzy dodali tę grę do listy życzeń i cierpliwie czekali na rozpoczęcie rekrutacji, składamy szczere podziękowania. Wasz entuzjazm był… budujący. W niektórych przypadkach nieco niepokojący, ale mimo wszystko budujący. W oczekiwaniu na 12 sierpnia zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminem uczniowskim i przygotowania się psychicznie na najciekawszy ostatni rok nauki w waszym życiu – czytamy w komunikacie twórców.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że w Agefield High: Rock the School gracze wcielą się w Sama – nowego ucznia tytułowego liceum. Główny bohater wspólnie z dwójką znajomych będzie starał się „zatrząść” szkołą i zyskać miano „lokalnej legendy”. Zgodnie z zapowiedziami gra zaoferuje 32 misje główne, a historia będzie miała dwa różne zakończenie. Nadchodzącą produkcja studia Refuge Games w pierwszej kolejności zadebiutuje wyłącznie PC, a całość będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3562580/view/711154896376694116

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
Bully
Refugium Games
Agefield High: Rock the School
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112