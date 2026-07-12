Gwiezdne wojny pominęły kluczowy moment z życia Luke’a Skywalkera. Fani mogą już nigdy go nie zobaczyć

Jedna z najważniejszych historii Luke’a Skywalkera wciąż nie została opowiedziana. Gwiezdne wojny straciły wielką szansę?

Luke Skywalker od początku pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii Gwiezdnych wojen, ale nawet po tylu latach część jego opowieści nadal pozostaje nieznana. Jedna z nich mogła pokazać pierwsze spotkanie Jedi z Ahsoką Tano i ujawnić, w jaki sposób bohater dowiedział się więcej o swoim ojcu. Gwiezdne wojny – seria wciąż pomija pierwsze spotkanie Luke’a Skywalkera z Ahsoką Tano Sposób przedstawienia Luke’a Skywalkera w trylogii sequeli do dziś budzi ogromne emocje. Wielu widzów liczyło na doświadczonego i potężnego mistrza Jedi, tymczasem bohater porzucił nadzieję i odciął się od świata. Nic więc dziwnego, że jego niespodziewany powrót w finale drugiego sezonu The Mandalorian został odebrany jako spełnienie oczekiwań fanów.

Luke pojawił się następnie w serialu Księga Boby Fetta, gdzie można było zobaczyć go podczas budowania nowej świątyni Jedi i szkolenia Grogu. Produkcja pokazała również jego spotkanie z Ahsoką Tano. Problem polega jednak na tym, że scena wyraźnie sugerowała, iż bohaterowie znali się już wcześniej. Ahsoka przez lata była uczennicą Anakina Skywalkera i jedną z najbliższych mu osób. Znała również Padmé Amidalę, dlatego mogła przekazać Luke’owi wiele informacji o rodzicach, których praktycznie nie miał okazji poznać. Ich pierwsza rozmowa mogła być jednym z najbardziej emocjonalnych momentów całej sagi.

GramTV przedstawia:

Tymczasem w Księdze Boby Fetta Ahsoka zachowuje się tak, jakby od dawna współpracowała z Lukiem. Pomaga mu w poszukiwaniu dzieci wrażliwych na Moc i wspiera go podczas tworzenia nowego Zakonu Jedi. Kiedy mówi mu, że przypomina swojego ojca, Luke nie okazuje większego zaskoczenia ani ciekawości. Można więc przypuszczać, że temat Anakina został przez nich poruszony już wcześniej. Dla fanów oznacza to, że pierwsze spotkanie tych postaci oraz prawdopodobne rozmowy o Anakinie odbyły się poza ekranem. Była to ogromna stracona szansa, gdyż filmy stosunkowo rzadko pokazywały zainteresowanie Luke’a i Lei historią ich biologicznych rodziców. Szczególnie niewiele miejsca poświęcono Padmé Amidali. Teoretycznie nadal istnieje możliwość pokazania wcześniejszych spotkań Luke’a i Ahsoki. Księga Boby Fetta sugeruje przecież, że przez pewien czas współpracowali ze sobą. Obecny kierunek rozwoju marki wskazuje jednak, że twórcy coraz mocniej oddalają się od historii rodu Skywalkerów. Nadchodzące produkcje koncentrują się na innych bohaterach i nowych fragmentach galaktyki. Ponowne wykorzystanie Luke’a wymagałoby również zastosowania zaawansowanych efektów odmładzających, podobnych do tych, które pojawiły się w The Mandalorian i Księdze Boby Fetta. Z tego powodu historia pierwszego spotkania Luke’a Skywalkera z Ahsoką Tano może już nigdy nie zostać pokazana. Byłby to szczególnie duży brak, gdyż właśnie Ahsoka mogła pomóc Luke’owi lepiej zrozumieć Anakina, Padmé oraz własne miejsce w historii rodziny Skywalkerów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.