Mandalorian i Grogu powrócą za dwa tygodnie. Gwiezdne wojny doczekają się nowej publikacji

To jeszcze nie jest zapowiedź pojawienia się filmu na VOD i Disney+.

Po dłuższej przerwie od regularnych nowości związanych z serialem The Mandalorian oraz po mieszanym przyjęciu filmu Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu marka ponownie wraca do fanów. Tym razem nie za sprawą serialu ani kinowej kontynuacji, ale komiksu Star Wars: The Mandalorian and Grogu: Danger in the Dark, który zadebiutuje 22 lipca. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu powraca w nowej publikacji ze świata Star Wars Nowa historia powstaje przy współpracy Mad Cave, Papercutz oraz Lucasfilm Publishing. Za scenariusz odpowiada Delilah S. Dawson, natomiast przy warstwie graficznej pracują Arianna Florean, Mario Del Pennino oraz Gaia De Bernardini. Będzie to jednorazowy komiks, który rozegra się po finale trzeciego sezonu The Mandalorian, ale przed wydarzeniami pokazanymi w filmie Mandalorian i Grogu.

Fabuła zabierze Dina i Grogu pod powierzchnię Nevarro. Bohaterowie trafią do tuneli lawowych znajdujących się pod miastem, gdzie będą musieli zmierzyć się z ukrytym zagrożeniem. Na ich drodze pojawią się niebezpieczne stworzenia, przeszkody oraz rozbity piracki statek, który trzeba unieszkodliwić, zanim problem wymknie się spod kontroli. W wyprawie pomogą im również Anzellanie, czyli niewielcy kosmici dobrze znani fanom najnowszych produkcji z uniwersum Star Wars.

GramTV przedstawia:

Danger in the Dark ma wyraźnie lżejszy charakter niż klasyczne przygody Mandalorianina, kojarzone przede wszystkim z westernowym klimatem, łowcami nagród i samotną wędrówką przez niebezpieczne zakątki galaktyki. Tym razem szczególnie istotna ma być relacja Dina z Grogu. Opis historii sugeruje, że mały podopieczny Mandalorianina nie będzie jedynie uroczym towarzyszem wyprawy, lecz postacią, która zacznie przejmować inicjatywę. To ciekawy kierunek, bo Grogu od samego początku był jednym z filarów The Mandalorian, ale przez długi czas pozostawał przede wszystkim elementem historii Dina Djarina. Nawet jeśli bohater nadal nie komunikuje się w tradycyjny sposób, twórcy wielokrotnie udowadniali, że potrafią opowiadać o nim za pomocą gestów, mimiki i reakcji. Komiks może więc rozwinąć wątek, w którym Din nie tylko chroni swojego przybranego syna, ale również uczy się mu ufać. Nowy komiks nie odpowie więc na wszystkie pytania dotyczące przyszłości tej części uniwersum Gwiezdnych wojen, ale może pokazać, że dla Dina i Grogu nadal jest miejsce poza głównym nurtem filmowych premier. Jeśli Danger in the Dark spotka się z dobrym odbiorem, Lucasfilm może chętniej rozwijać podobne poboczne historie, które uzupełniają wydarzenia z serialu i filmu, a jednocześnie pozwalają twórcom eksperymentować z tonem oraz skalą opowieści. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – recenzja filmu. Ta historia nie przywraca miłości do serii Star Wars

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.