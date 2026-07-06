Marvel wreszcie ma 100% na Rotten Tomatoes. Od lat żadna produkcja nie mogła pochwalić się takim wynikiem

Marvel od kilku lat nie miał produkcji, która mogłaby pochwalić się perfekcyjnym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes. Ta sztuka właśnie się udała, choć warto zaznaczyć, że nie chodzi o kolejną odsłonę Marvel Cinematic Universe. Mowa o drugim sezonie X-Men '97, który od niedawna można oglądać na Disney+, a jego emisja potrwa do sierpnia.

Powrót do lat 90. razem z drużyną X-Men

X-Men '97 jest bezpośrednią kontynuacją kultowego serialu animowanego X-Men: The Animated Series, emitowanego w latach 90. Produkcja zachowuje charakterystyczną stylistykę tamtej epoki – zarówno pod względem animacji, muzyki, jak i sposobu prowadzenia historii. Fabuła ponownie śledzi losy grupy mutantów, którzy wykorzystują swoje niezwykłe moce, by chronić świat pełen uprzedzeń i lęku wobec ich istnienia. Tym razem bohaterowie muszą jednak zmierzyć się z zupełnie nowymi zagrożeniami i niepewną przyszłością.