Marvel wreszcie ma 100% na Rotten Tomatoes. Od lat żadna produkcja nie mogła pochwalić się takim wynikiem

Ten serial animowany okazał się strzałem w dziesiątkę.
Marvel od kilku lat nie miał produkcji, która mogłaby pochwalić się perfekcyjnym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes. Ta sztuka właśnie się udała, choć warto zaznaczyć, że nie chodzi o kolejną odsłonę Marvel Cinematic Universe. Mowa o drugim sezonie X-Men '97, który od niedawna można oglądać na Disney+, a jego emisja potrwa do sierpnia.
Powrót do lat 90. razem z drużyną X-Men
X-Men '97 jest bezpośrednią kontynuacją kultowego serialu animowanego X-Men: The Animated Series, emitowanego w latach 90. Produkcja zachowuje charakterystyczną stylistykę tamtej epoki – zarówno pod względem animacji, muzyki, jak i sposobu prowadzenia historii. Fabuła ponownie śledzi losy grupy mutantów, którzy wykorzystują swoje niezwykłe moce, by chronić świat pełen uprzedzeń i lęku wobec ich istnienia. Tym razem bohaterowie muszą jednak zmierzyć się z zupełnie nowymi zagrożeniami i niepewną przyszłością.
Drugi sezon zachwycił recenzentów. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się 100-procentową oceną krytyków, czego od dawna nie udało się osiągnąć żadnemu z ostatnich filmów ani seriali Marvel Studios należących do MCU. Trzeba jednak podkreślić, że X-Men '97 funkcjonuje poza kinowym uniwersum Marvela i kontynuuje własną historię zapoczątkowaną jeszcze w latach 90.
Pierwsze recenzje nie pozostawiają większych wątpliwości co do jakości nowego sezonu.
Animacja jest spektakularna, muzyka epicka, a historia niezwykle złożona – pełna akcji i ogromnej dawki serca.
– Jeanine T. Abraham, VisAbleBlackwoman (Medium), 5/5
Twórcy mają do opowiedzenia ważną historię. Już pierwsze trzy odcinki pokazują wszystko, co fani pokochali w tej serii.
– Paul McGuire Grimes, Paul's Trip to the Movies, 4/5
Najbardziej niedoceniany serial Marvela po raz kolejny udowadnia swoją klasę dzięki ambitnej opowieści wykorzystującej motyw podróży w czasie.
– Lyvie Scott, Inverse
Pierwsze cztery odcinki są pełne znakomitych momentów, pięknej animacji, świetnie wyreżyserowanych scen i wizualnych smaczków. Nie zabrakło emocji, a fani tej serii będą bardzo zadowoleni.
– Sherin Nicole, Geek Girl Riot
GramTV przedstawia:
Choć do końca emisji pozostało jeszcze trochę czasu, wszystko wskazuje na to, że X-Men '97 ponownie okaże się jedną z najwyżej ocenianych produkcji ze świata Marvela ostatnich lat.
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