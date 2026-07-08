W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, legendarny twórca komiksów

Polski komiks doznał właśnie ogromnej straty. W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski.
Legendarny artysta w trakcie około 50-letniej kariery stworzył wiele pamiętnych postaci i zeszytów. A nawet zaliczył epizod zagraniczny.
Nie żyje Tadeusz Baranowski
W dorobku Baranowskiego znajdziemy wiele postaci, na których wychowały się całe pokolenia komiksowych czytelników. To on wymyślił i wprowadził na karty takich bohaterów, jak Profesor Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Orient Men, Smok Diplodok czy też Kudłacz i Bąbelek. Są spore szanse, szczególnie jeżeli jesteście w wieku 30+, że chociaż raz w rękach mieliście np. ikoniczny już album Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa z 1980 roku. Jako kolorysta współpracował on również z inną polską legendą komiksu, Grzegorzem Rosińskim – to wszystko oczywiście przy serii Thorgal.
Sam Baranowski znalazł uznanie także w środowiskach belgijskich, a jego komiksy publikowane były w tamtejszym magazynie Tintin. I to przez 4 lata. Dodatkowo polski artysta współpracował z belgijskim wydawnictwem Editions du Lombard oraz rysował do tekstów takich scenarzystów, jak Boma i Jeana Dufaux, a nawet zrealizował część ilustracji do piosenek legendarnego w Belgii barda, Jacquesa Brela. Poza komiksem zajmował się też malarstwem, a nawet zaliczył epizod filmowy. To on projektował postacie i dekoracje do zrealizowanego kultowe studio Se-ma-for pełnometrażowego filmu Filemon i przyjaciele z 1991 roku.
GramTV przedstawia:
O śmierci Baranowskiego napisał m.in. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi:
Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze.
Odszedł człowiek oddany swoim fanom, poświęcający godziny na autografy i rozmowy. Potrafił niespodziewanie przyjechać do naszego Centrum obejrzeć wystawę albo zajrzeć znienacka na festiwal. I choć narzekał potem na zmęczenie, wiemy, że takie spotkania dawały mu energię do działania. Przekazujemy Ani Baranowskiej i najbliższym Tadeusza najszczersze kondolencje. Będzie nam Ciebie Tadziu bardzo brakować.
Od lat powstawały wystawy poświęcone pracom Baranowskiego i to nie tylko w Polsce, ale również Rosji, Słowacji, Berlinie czy Paryżu. W uznaniu swojego wkładu dla polskiej kultury był on odznaczany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz brązowym Krzyżem Zasługi.
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