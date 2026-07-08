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W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, legendarny twórca komiksów

Maciej Petryszyn
2026/07/08 16:40
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Polski komiks doznał właśnie ogromnej straty. W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski.

Legendarny artysta w trakcie około 50-letniej kariery stworzył wiele pamiętnych postaci i zeszytów. A nawet zaliczył epizod zagraniczny.

Tadeusz Baranowski w 2000
Tadeusz Baranowski w 2000
Foto: Arek1979 (na licencji CC BY-SA 3.0)

Nie żyje Tadeusz Baranowski

W dorobku Baranowskiego znajdziemy wiele postaci, na których wychowały się całe pokolenia komiksowych czytelników. To on wymyślił i wprowadził na karty takich bohaterów, jak Profesor Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Orient Men, Smok Diplodok czy też Kudłacz i Bąbelek. Są spore szanse, szczególnie jeżeli jesteście w wieku 30+, że chociaż raz w rękach mieliście np. ikoniczny już album Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa z 1980 roku. Jako kolorysta współpracował on również z inną polską legendą komiksu, Grzegorzem Rosińskim – to wszystko oczywiście przy serii Thorgal.

Sam Baranowski znalazł uznanie także w środowiskach belgijskich, a jego komiksy publikowane były w tamtejszym magazynie Tintin. I to przez 4 lata. Dodatkowo polski artysta współpracował z belgijskim wydawnictwem Editions du Lombard oraz rysował do tekstów takich scenarzystów, jak Boma i Jeana Dufaux, a nawet zrealizował część ilustracji do piosenek legendarnego w Belgii barda, Jacquesa Brela. Poza komiksem zajmował się też malarstwem, a nawet zaliczył epizod filmowy. To on projektował postacie i dekoracje do zrealizowanego kultowe studio Se-ma-for pełnometrażowego filmu Filemon i przyjaciele z 1991 roku.

GramTV przedstawia:

O śmierci Baranowskiego napisał m.in. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi:

Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze.
Odszedł człowiek oddany swoim fanom, poświęcający godziny na autografy i rozmowy. Potrafił niespodziewanie przyjechać do naszego Centrum obejrzeć wystawę albo zajrzeć znienacka na festiwal. I choć narzekał potem na zmęczenie, wiemy, że takie spotkania dawały mu energię do działania. Przekazujemy Ani Baranowskiej i najbliższym Tadeusza najszczersze kondolencje. Będzie nam Ciebie Tadziu bardzo brakować.

Od lat powstawały wystawy poświęcone pracom Baranowskiego i to nie tylko w Polsce, ale również Rosji, Słowacji, Berlinie czy Paryżu. W uznaniu swojego wkładu dla polskiej kultury był on odznaczany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz brązowym Krzyżem Zasługi.

Źródło:https://kultura.wp.pl/tadeusz-baranowski-nie-zyje-legendarny-polski-artysta-mial-81-lat-7305267145689440a

Tagi:

Popkultura
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komiksy
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Tadeusz Baranowski
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112