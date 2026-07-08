W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, legendarny twórca komiksów

Legendarny artysta w trakcie około 50-letniej kariery stworzył wiele pamiętnych postaci i zeszytów. A nawet zaliczył epizod zagraniczny.

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Nie żyje Tadeusz Baranowski

W dorobku Baranowskiego znajdziemy wiele postaci, na których wychowały się całe pokolenia komiksowych czytelników. To on wymyślił i wprowadził na karty takich bohaterów, jak Profesor Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Orient Men, Smok Diplodok czy też Kudłacz i Bąbelek. Są spore szanse, szczególnie jeżeli jesteście w wieku 30+, że chociaż raz w rękach mieliście np. ikoniczny już album Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa z 1980 roku. Jako kolorysta współpracował on również z inną polską legendą komiksu, Grzegorzem Rosińskim – to wszystko oczywiście przy serii Thorgal.