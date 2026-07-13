Spaceballs: The New One na pierwszym plakacie. Kiedy zwiastun Kosmicznych jaj 2?

Kosmiczne jaja powracają po czterech dekadach. Twórcy filmu Spaceballs: The New One zaprezentują kontynuację kultowej komedii podczas nadchdozącego Comic-Conu.

Fani twórczości Mela Brooksa powinni zwrócić szczególną uwagę na program tegorocznego San Diego Comic-Conu. W piątek 24 lipca w słynnej hali Hall H odbędzie się panel poświęcony filmowi Spaceballs: The New One. W wydarzeniu wezmą udział członkowie obsady oraz twórcy długo oczekiwanej kontynuacji Kosmicznych jaj. Organizatorzy zapowiadają również pierwszy pokaz materiałów z produkcji, a niedługo później powinniśmy doczekać się premiery pierwszego zwiastuna nadchodzącego widowiska science fiction. Kosmiczne jaja 2 – pojawił się pierwszy plakat filmu Aby umilić fanom okres oczekiwania na pierwszy zwiastun, udostępniono oficjalny plakat produkcji. Nie zdradza on zbyt wiele, ale powraca do jednego z najzabawniejszych żartów z oryginalnej odsłony z 1987 roku, czyli przeczsywania pustyni. Plakat Spaceballs: The New One zobaczycie poniżej.

Akcja filmu zostanie osadzona czterdzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Galaktyka ponownie znajdzie się w niebezpieczeństwie, ponieważ Lord Hełmofon w niewyjaśniony sposób powróci. Tym razem zagrożeniem będzie jednak nie tylko złoczyńca, lecz także bezlitosne przywiązanie do przeszłości oraz odtwarzanie pomysłów, które widzowie zdążyli już wielokrotnie zobaczyć. Lone Starr ukrywa się przed światem, natomiast Vespa zasiada na tronie jako królowa. Moc Schwartza zostaje wystawiona na kolejną próbę, a jedyną nadzieją galaktyki okazują się niesforny syn Vespy, książę Starburst, oraz tajemnicza doradczyni pałacowa o imieniu Destiny.

GramTV przedstawia:

Bohaterowie wyruszą na poszukiwania Lone Starra, Yogurta oraz innych legendarnych postaci. Szybko przekonają się jednak, że z niektórymi przeciwnikami można walczyć, ale zatrzymanie kolejnego rebootu może być zadaniem znacznie trudniejszym. Fabuła ma więc otwarcie wyśmiewać współczesne hollywoodzkie franczyzy, powroty dawnych bohaterów oraz ciągłe wykorzystywanie nostalgii. W obsadzie Spaceballs: The New One znaleźli się: Rick Moranis, Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman, Anthony Carrigan, George Wyner, Daphne Zuniga, Bill Pullman oraz Mel Brooks. Moranis ponownie wcieli się w Mrocznego Lorda Hełmofona, Bill Pullman powróci jako Lone Starr, a Lewis Pullman zagra Starbursta, syna Lone Starra i Vespy. Keke Palmer otrzymała rolę Destiny. Za scenariusz odpowiadają Josh Gad, Dan Hernandez i Benji Samit. Podstawą historii są postacie stworzone przez Mela Brooksa, Thomasa Meehana i Ronny'ego Grahama. Reżyserem filmu został Josh Greenbaum, natomiast wśród producentów znaleźli się Brian Grazer, Jeb Brody, Mel Brooks, Josh Gad, Josh Greenbaum oraz Kevin Salter. Przypomnijmy, że Spaceballs: The New One trafi do kin 23 kwietnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.