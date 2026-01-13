Mamy polski akcent na Złotych Globach. Najlepsza aktorka jadła najlepszą polską zupę

Złote Globy mają w tym roku niespodziewanie… swojski posmak.Jessie Buckley, nagrodzona statuetką za rolę w Hamnecie, podczas swojej przemowy nie tylko dziękowała twórcom filmu, ale też zwróciła uwagę na polskich członków ekipy. A konkretnie – na zupę, która zrobiła furorę na planie.
Jessie Buckley pochwaliła polską zupę
Aktorka wcieliła się w Agnes, żonę Williama Szekspira (Paul Mescal) i matkę tytułowego Hamneta (Jacobi Jupe). Odbierając nagrodę, podkreśliła międzynarodowy charakter produkcji i atmosferę panującą na planie:
Praca na tym planie była niezwykłym przeżyciem, opowiadaliśmy bowiem historię prawdopodobnie najsłynniejszego Brytyjczyka wszech czasów, a mieliśmy chińską reżyserkę oraz sporo Irlandczyków i Polaków w ekipie.
Na tym jednak nie poprzestała. Buckley opowiedziała też anegdotę, która błyskawicznie stała się jednym z najcieplej komentowanych momentów wieczoru. Bohaterem historii okazał się brygadzista planu, Tomasz Sternicki, który… gotował zupę dla ekipy. Choć Buckley nie zdradziła, czy była to pomidorowa, żurek czy może klasyczna kartoflanka, jedno jest pewne: polska kuchnia – podobnie jak polska ekipa – miała swój udział w sukcesie Hamneta.
GramTV przedstawia:
W trakcie zdjęć Tomek zaczął co jakiś czas znikać z planu. Pewnego dnia znalazłam go na tyłach jego wozu, gdzie kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny żeliwny garnek, w którym gotował zupę, a ta zupa zaczęła pojawiać się na planie. Była przepyszna. Dziękuję, że przyniosłeś swój garnek na plan.
Film, będący adaptacją powieści Maggie O’Farrell, wcześniej zachwycił widzów na festiwalu w Toronto, gdzie zdobył nagrodę publiczności. Przy produkcji pracowali także inni Polacy, m.in. kostiumografka Małgosia Turzańska oraz operator Łukasz Żal. Hamnet opowiada historię Agnes, żony Williama Szekspira, która próbuje poradzić sobie z rodzinną tragedią po śmierci ich syna. Premiera 23 stycznia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!