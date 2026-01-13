Mamy polski akcent na Złotych Globach. Najlepsza aktorka jadła najlepszą polską zupę

Złote Globy mają w tym roku niespodziewanie… swojski posmak. Jessie Buckley, nagrodzona statuetką za rolę w Hamnecie, podczas swojej przemowy nie tylko dziękowała twórcom filmu, ale też zwróciła uwagę na polskich członków ekipy. A konkretnie – na zupę, która zrobiła furorę na planie.

Jessie Buckley pochwaliła polską zupę

Aktorka wcieliła się w Agnes, żonę Williama Szekspira (Paul Mescal) i matkę tytułowego Hamneta (Jacobi Jupe). Odbierając nagrodę, podkreśliła międzynarodowy charakter produkcji i atmosferę panującą na planie: