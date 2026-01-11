Mamy pierwszą w tym roku porażkę filmu science fiction w kinach. Oczekiwana produkcja zawiodła

Pierwszy duży film science fiction w 2026 roku nie zaliczył udanego startu. Problemy Greenland 2 pojawiły się już przy okazji pierwszych recenzji, które były o wiele niższe niż w przypadku pierwszej części. Mogło to przełożyć się na niższe zainteresowanie widzów, którzy woleli wybrać inne filmy od nowej produkcji katastroficznej z Gerardem Butlerem. Przez to Greenland 2 zarobił w amerykańskich kinach zaledwie 8,5 miliona dolarów, co jest wynikiem dalekim od prognoz, które przewidywały przychody rzędu 12-15 mln dolarów. Niestety nie porównamy tego z wynikami pierwszego Greenland, gdyż film Lionsgate zadebiutował w czasie pandemii i ominął amerykańskie kina, trafiając od razu do serwisów streamingowych.

Greenland 2 to pierwsza kinowa porażka filmu science fiction w 2026 roku

Film będzie miał trudności, aby na siebie zarobić. Budżet wyniósł aż 90 mln dolarów, więc fani serii w reżyserii Rica Romana Waugha nie powinni spodziewać się trzeciej części Greenland. Analitycy zwracają jednak uwagę, że kinowy wynik to nie wszystko. Choć start jest kiepsko, nazwisko Butlera wciąż dobrze sprzedaje się poza Stanami Zjednoczonymi, a dalsze wpływy mogą przynieść rynki zagraniczne oraz dystrybucja cyfrowa i streaming. W dłuższej perspektywie to właśnie tam Greenland 2 może spróbować powtórzyć historię pierwszego filmu, który zyskał drugie życie poza salami kinowymi