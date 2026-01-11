Zaloguj się lub Zarejestruj

Mamy pierwszą w tym roku porażkę filmu science fiction w kinach. Oczekiwana produkcja zawiodła

Radosław Krajewski
2026/01/11 17:50
Pierwszy film był niespodziewanym hitem, choć głównie na platformach streamingowych.

Pierwszy duży film science fiction w 2026 roku nie zaliczył udanego startu. Problemy Greenland 2 pojawiły się już przy okazji pierwszych recenzji, które były o wiele niższe niż w przypadku pierwszej części. Mogło to przełożyć się na niższe zainteresowanie widzów, którzy woleli wybrać inne filmy od nowej produkcji katastroficznej z Gerardem Butlerem. Przez to Greenland 2 zarobił w amerykańskich kinach zaledwie 8,5 miliona dolarów, co jest wynikiem dalekim od prognoz, które przewidywały przychody rzędu 12-15 mln dolarów. Niestety nie porównamy tego z wynikami pierwszego Greenland, gdyż film Lionsgate zadebiutował w czasie pandemii i ominął amerykańskie kina, trafiając od razu do serwisów streamingowych.

Greenland 2

Greenland 2 to pierwsza kinowa porażka filmu science fiction w 2026 roku

Film będzie miał trudności, aby na siebie zarobić. Budżet wyniósł aż 90 mln dolarów, więc fani serii w reżyserii Rica Romana Waugha nie powinni spodziewać się trzeciej części Greenland. Analitycy zwracają jednak uwagę, że kinowy wynik to nie wszystko. Choć start jest kiepsko, nazwisko Butlera wciąż dobrze sprzedaje się poza Stanami Zjednoczonymi, a dalsze wpływy mogą przynieść rynki zagraniczne oraz dystrybucja cyfrowa i streaming. W dłuższej perspektywie to właśnie tam Greenland 2 może spróbować powtórzyć historię pierwszego filmu, który zyskał drugie życie poza salami kinowymi

Tym samym Greenland 2 zanotowało dopiero piąte miejsce w amerykańskim box office. Numerem jeden pozostaje Avatar: Ogień i popiół, który przyniósł kolejne 21,3 mln dolarów, a łącznie na domowym rynku film Jamesa Camerona zarobił już ponad 340 mln dolarów i przeszło 1,2 miliardów dolarów na całym świecie.

Na drugim miejscu znalazła się nowość, czyli Szympans. Horror o morderczej małpie zarobił 11,3 mln dolarów według szacunków i rywalizuje o drugą lokatę z Pomocą domową, która również wciąż doskonale się sprzedaje i miała zarobić w ten weekend 11,2 mln dolarów. Lepszymi wynikami od Greenland 2 może pochwalić się również Zwierzogród 2 z 10,1 mln dolarów.

W następstwie uderzenia komety, które zdziesiątkowało większość Ziemi, rodzina Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin i Roman Griffin Davis), zmuszeni są opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii, aby przemierzać zniszczony świat w poszukiwaniu nowego domu – brzmi oficjalny opis Greenland 2.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znajdują się: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Gordon Alexander, Peter Polycarpou, William Abadie, Tommie Earl Jenkins, Trond Fausa Aurvåg, Rachael Evelyn, Sidsel Siem Koch, Alex Lanipekun oraz Nathan Wiley.

Przypomnijmy, że Greenland 2 zadebiutuje w kinach 9 stycznia 2026 roku. Polska premiera została zaplanowana tydzień później, a więc 16 stycznia.

Źródło:https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-avatar-fire-and-ash-leads-fourth-weekend-1236628272/

Popkultura
wyniki finansowe
Lionsgate
Ric Roman Waugh
box office
Greenland
Gerard Butler
Greenland 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 18:22

Jedynka to słaby średniak do kotleta. To samo będzie z dwójką. "wielki sukces" bo nie ma co innego oglądać na większości tandetnych platform VOD które tylko domagają się coraz wyższych abonamentów. 




