EA wyłącza kolejną grę. Nie doczekamy się globalnej premiery

Produkcja nie spełniła oczekiwań i zostanie wyłączona na stałe.
Electronic Arts ogłosiło, że EA Sports FC Tactical zostanie całkowicie wyłączone 7 maja 2026 roku. Produkcja przestanie działać na wszystkich platformach, a gracze już teraz nie mogą dokonywać w niej żadnych zakupów.
EA Sports FC Tactical – koniec projektu
Gra zadebiutowała w 2024 roku w ograniczonej formie i była dostępna wyłącznie w wybranych regionach Azji. Wielu graczy liczyło na globalną premierę, jednak plany te nigdy nie zostały zrealizowane. EA Sports FC Tactical wyróżniało się na tle głównej serii zmianą formuły rozgrywki. Zamiast klasycznej symulacji piłki nożnej, tytuł oferował system turowy, skupiony na podejmowaniu decyzji taktycznych w trakcie meczu.
Do naszej społeczności EA SPORTS FC Tactical, Zapadła decyzja o zakończeniu działalności EA SPORTS FC Tactical, co wejdzie w życie 7 maja. Z dniem dzisiejszym zakupy w aplikacji zostały wyłączone, a gra zostanie usunięta z cyfrowych sklepów. Na razie możesz nadal grać w EA SPORTS FC Tactical do 7 maja, kiedy to gra przejdzie w tryb offline. Dziękujemy Ci za bycie częścią naszej społeczności EA SPORTS FC Tactical i zapraszamy na boisko razem z nami w EA SPORTS FC Mobile oraz EA SPORTS FC 26.
W ostatnich miesiącach gra spotykała się jednak z krytyką ze strony społeczności, co mogło wpłynąć na decyzję o jej zamknięciu. Wyłączenie serwerów wpisuje się w szerszą strategię EA, które w ostatnim czasie kończy wsparcie dla mniej popularnych projektów mobilnych. Electronic Arts zapowiedziało także zamknięcie kilku innych tytułów w nadchodzących miesiącach. Wśród nich znajdują się m.in. Plants vs. Zombies HD, Madden NFL 23 oraz NHL 23.
Choć decyzje tego typu zawsze budzą rozczarowanie wśród graczy, EA poinformowało o planowanych wyłączeniach z wyprzedzeniem, dając użytkownikom czas na pożegnanie się z tytułami.
Na razie nie wiadomo, czy marka EA Sports FC doczeka się kolejnych eksperymentalnych spin-offów. Główna seria rozwija się jednak dalej, a jej najnowsza odsłona trafia w tym samym czasie do Game Passa.
