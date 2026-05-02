EA wyłącza kolejną grę. Nie doczekamy się globalnej premiery

Electronic Arts ogłosiło, że EA Sports FC Tactical zostanie całkowicie wyłączone 7 maja 2026 roku. Produkcja przestanie działać na wszystkich platformach, a gracze już teraz nie mogą dokonywać w niej żadnych zakupów.

EA Sports FC Tactical – koniec projektu

Gra zadebiutowała w 2024 roku w ograniczonej formie i była dostępna wyłącznie w wybranych regionach Azji. Wielu graczy liczyło na globalną premierę, jednak plany te nigdy nie zostały zrealizowane. EA Sports FC Tactical wyróżniało się na tle głównej serii zmianą formuły rozgrywki. Zamiast klasycznej symulacji piłki nożnej, tytuł oferował system turowy, skupiony na podejmowaniu decyzji taktycznych w trakcie meczu.